REPOP. La retraduction en régime populaire, contraintes et pratiques (Paris Nanterre)

REPOP

La retraduction en régime populaire : contraintes et pratiques

Colloque international

Les 28-29 mai 2026, Université Paris Nanterre

salle de séminaire 2, bâtiment Max Weber

Projet scientifique

Dorothée Cailleux, Enrico Monti, Lucia Quaquarelli, Licia Reggiani

Comité d’organisation

Lucia Chiavassa, Giacomo Gaggiassi, Sara Giuliani, Jean-Baptiste Godon, Nerida Woodhams Bertozzi

Comité scientifique international

Hélène Buzelin, Dorothée Cailleux, Chiara Denti, Adrien Frenay, Sara Giuliani, Delia Guilarro Arribas, Valeria Illuminati, Mathilde Lévêque, Enrico Monti, Lucia Quaquarelli, Licia Reggiani, Elisa Marazzi, Fabio Regattin.

—

Inscrit dans le projet international « Fabriques de la traduction » (CRPM, Université Paris Nanterre) et organisé en collaboration avec le FICLIT de l’Université de Bologne et l’ILLE (UR 4363) de l’Université de Haute-Alsace, le colloque REPOP. La retraduction en régime populaire entend explorer les pratiques, les enjeux et les contraintes de la retraduction dans le champ de la littérature populaire et de grande consommation.

Le colloque vise à analyser et à questionner la façon dont les opérations de retraduction – c’est-à-dire de nouvelles traductions d’un texte déjà traduit – répondent à des stratégies de légitimation littéraire, de promotion éditoriale et à des contraintes narratives, commerciales et juridiques. Il entend également interroger la manière dont les différentes pratiques retraductives participent à la remise en cause d’un imaginaire de la traduction comme pratique seconde et dérivée, de nature éphémère, arbitraire et vieillissante.

Se saisir des productions de grande consommation par le prisme des processus de retraduction est une manière d’œuvrer à une meilleure compréhension des circulations de récits par-delà les frontières linguistiques et culturelles. Cela offre également une perspective privilégiée pour élargir le champ de la retraduction au-delà de la littérature canonique, vers une multitude de formes peu ou pas légitimées, destinées à un public adulte ou jeune (fictions policières, romans sentimentaux, bandes dessinées, romans graphiques, fantasy, mangas, romans-photos, sagas historiques, albums illustrés, etc.).

Nous sollicitons des approches pluridisciplinaires, combinant théorie et histoire de la traduction, histoire de l’édition, sociologie, études culturelles, littéraires, génétiques…, qui prennent en compte les conditions matérielles et culturelles du processus retraductif.

À partir d’un corpus de littérature de grande consommation, les propositions pourront aborder, entre autres, les points suivants (sans restriction linguistique, géographique ou temporelle) :

● retraduction comme dispositif de légitimation et canonisation littéraire ;

● retraduction et contraintes narratives (ré-sérialisation, reclassement et repositionnement narratif) ;

● retraduction et contraintes juridiques et commerciales ;

● retraduction comme stratégie éditoriale ;

● caducité, vieillissement et obsolescence de la traduction ;

● subjectivité et visibilité des voix retraductives (paratextes) ;

● réception des retraductions, entre acclamation et résistance ;

● retraduction dans le système médial et transmédial ;

● réédition, révision, retraduction : enjeux et différences ;

● approches génétiques de la retraduction (archives éditoriales) ;

● approches quantitatives et bibliométriques ;

● retraduction et redéfinition de l’imaginaire traductif.

—

Les propositions (200 mots + notice bio-biblio) sont à envoyer à :

● dcailleux@parisnanterre.fr

● enrico.monti@uha.fr

● lquaquarelli@parisnanterre.fr

● licia.reggiani@unibo.it

Date limite pour l’envoi des propositions : 15 février 2026.

Communication d’acceptation : 28 février 2026.

Publication prévue : en volume ou revue en 2027.