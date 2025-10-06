Dostoïevski, Les Frères Karamazov (nouvelle trad. S. Benech)

Fiodor Pavlovitch Karamazov eut trois fils – et les abandonna tous les trois. Un premier mariage lui a permis d’accéder au statut de propriétaire terrien, mais il vit dans les orgies et la luxure, sans principes, alcoolique et débauché, et sans s’encombrer d’enfants qu’il semble avoir oubliés : Dmitri, né d’une première union, un jeune homme fêtard et dispendieux, persuadé d’hériter un jour d’une confortable fortune ; Ivan, érudit, orgueilleux, se fait un nom dans les colonnes de journaux ; Alexeï, sincèrement bon, chaste et pur, reçoit une révélation spirituelle qui l’éblouit tant qu’il devient moine auprès du starets Zossime. Le quatrième, Smerdiakov, le fils illégitime, connaît un parcours encore tout autre.

Chacun a de bonnes raisons de haïr son père, de vouloir le faire payer – au sens propre – et autant de bonnes raisons de le tuer. Or Fiodor est bel et bien assassiné. Mais par lequel de ses fils ?

Drame social, familial et moral, Les Frères Karamazov dépeint une Russie à son apogée, et explore les questions philosophiques, religieuses, et existentielles chères à son auteur. Dostoïevski, maître du suspense, livre une œuvre magistrale, un roman révolutionnaire, et confirme par le ton presque oral de la narration et par la construction même à quel point, jouant avec le lecteur dès le prologue, il fut visionnaire dans sa maîtrise de l’art du récit.

Une toute nouvelle traduction par l’excellente Sophie Benech nous permet de rencontrer enfin la voix du génial écrivain russe.

