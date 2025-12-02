Colloque de l'Association canadienne des études francophones du XIXe siècle

La prochaine rencontre de l’Association canadienne d’études francophones du XIXe siècle (ACÉF-XIX) aura lieu du 26 au 29 mai 2026, et se tiendra principalement en personne à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC, Saguenay, Québec, Canada). La ville de Saguenay, dans la région naturelle des fjords de Saguenay-Lac-Saint-Jean, se trouve à 2 h de route de Québec et à 5 h de Montréal, et est desservie par l’aéroport de Bagotville.

Nous vous invitons chaleureusement et dès à présent à envoyer des propositions de communications (250 mots) pour l’un des ateliers mentionnés ci-dessous (voir le site de l'ACÉF-XIX pour la description complète des ateliers). Les communications en personne sont privilégiées, mais le comité consultera les responsables d’ateliers quant à l’inclusion des propositions de communications individuelles virtuelles. Prière d’envoyer votre proposition de communication en indiquant l’atelier concerné et en incluant une brève notice biobibliographique à l’adresse courriel de l’ACÉF-XIX (acef19e@gmail.com).

Veuillez noter que l’atelier 1 est partagé avec l’APFUCC (Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens) et est déjà annoncés sur la plateforme utilisée par cette association. Nous vous invitons donc à soumettre votre proposition de communication (uniquement pour cet atelier conjoint) directement sur le site suivant : https://event.fourwaves.com/fr/394d20de-9415-4680-83ee-0f8661c73524/soumission

Date limite : 15 janvier 2026

Atelier 1 : La nature dans les récits de voyage féminins à l’époque des empires coloniaux (1800-1960)

Atelier 2 : La chambre dans tous ses états

Atelier 3 : Noli me tangere : Usages et figurations du toucher au XIXe siècle

Atelier 4 : Poétique et stylistique de la joie, du bonheur et de l’émotion positive dans la prose et la poésie (XIXe – début XXe siècle)

Atelier 5 : Varia