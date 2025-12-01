Les traducteurs belges (et leurs archives) (Interfrancophonies, n°18, 2027)

La traduction est un produit local. Elle ne se réduit pas à un simple transfert linguistique : toujours située, elle porte l’empreinte de celui qui traduit — de sa formation, de son horizon linguistique, de son inscription nationale ou régionale. Dans cette perspective, le cas des traducteurs belges est particulièrement révélateur : leur position singulière, à la croisée des aires linguistiques romane et germanique, met en évidence la diversité interne de la francophonie et invite à interroger la traduction comme pratique localisée et différenciée. Comment, dès lors, cette position spécifique — à l’intersection des traditions française, néerlandaises, allemande et européenne — façonne-t-elle leurs gestes traductifs ?

Ce numéro d’Interfrancophonies se propose de creuser le phénomène de la traduction en Belgique, non seulement du point de vue plus général — en partie déjà étudié mais encore riche de pistes — de la circulation du texte, mais aussi à travers l’exploration des archives des traducteurs : brouillons, carnets, correspondances, paratextes et documents de travail qui permettent de reconstruire le processus traductif et de cerner, au plus près, les opérations intellectuelles, les choix linguistiques et les arbitrages culturels qui se déroulent dans l’atelier du traducteur. L’œuvre littéraire étant désormais envisagée comme un work in progress plutôt que comme un résultat achevé, la rencontre entre la génétique textuelle et la traduction – la première enquêtant sur la fabrique, la seconde étant elle-même fabrique (de langues, de pensée, de textes) – s’avère particulièrement prometteuse dans ce « balcon sur l’Europe » qu’est la Belgique.

Parmi les axes de recherches possibles :

Approches comparatives : en quoi une traduction belge se distingue-t-elle d’une traduction produite en France ? Comment se manifestent ces différences, par exemple dans la traduction d’œuvres canoniques ? Quelles convergences ou divergences avec les traducteurs d’autres aires francophones ? Quels contacts entre les traducteurs du plat pays et leurs homologues francophones ? Y a-t-il des œuvres qui ont été traduites en Belgique avant de l’être en France, ou qui y ont connu une diffusion plus importante (par exemple à travers plusieurs retraductions) que dans d’autres espaces francophones ?

Approches philologiques et perspectives ecdotiques : que révèlent les variantes, hésitations, pentimenti et strates manuscrites des traducteurs belges ? Quels horizons ecdotiques découlent de la prise en compte de ces documents ?

Perspectives culturelles et linguistiques : comment les spécificités belges (plurilinguisme, contexte politique, rapport au français « central ») modèlent-elles la pratique traductive et auto-traductive ? Quel est le lien entre traduction et création dans une situation de contact des langues comme celle de la Belgique (songeons aux nombreux écrivains-traducteurs belges) ?

Nous encourageons des propositions qui articulent analyse textuelle et exploration archivistique, et qui ouvrent à une réflexion théorique sur la traduction comme pratique localisée.

Les contributions pourront s’inscrire dans différents axes :

Études de cas (un traducteur, une œuvre, un corpus d’archives)

Approches comparatistes (Belgique / France / autres aires de la francophonie)

Réflexions méthodologiques (philologie, critique génétique, ecdotique)

(philologie, critique génétique, ecdotique) Analyses de la réception et des effets culturels

Échéancier

30 avril 2026 : date limite pour l’envoi des propositions (titre et résumé de 300 mots, accompagnés d’une brève notice bio-bibliographique)

15 mai 2026 : notification d’acceptation des propositions

1er décembre 2026 : remise des articles complets

juillet 2027 : parution du numéro 18 d’Interfrancophonies

Les propositions et articles sont à envoyer à Fernando Funari : fernando.funari@unifi.it

Bibliographie

Génétique de la traduction

