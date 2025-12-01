Antonia Soulez, Le Spectre Platon chez les Analytiques

L’ouvrage explore le lien entre langage et pensée en croisant deux histoires : celle d’une étudiante passant de la philosophie grecque à l’analytique, et celle des philosophes face au platonisme. Ludwig Wittgenstein, philosophe, influencé et opposé à Platon, incarne cette tension dans une réflexion unique sur le style et les jeux de langage, essentielle à la philosophie.

Ce livre entend renouveler significativement la question du style « adéquat » à la pensée, dans l’idée que le philosophe pourrait articuler la pensée à même le matériau de la langue. Il croise pour cela deux histoires. D’abord celle d’une étudiante française qui, à la faveur d’un intense voyage intérieur entrepris dans les années soixante, voit sa recherche jusqu’alors axée sur la philosophie grecque s’orienter vers la philosophe analytique. La seconde histoire est celle que ces philosophes entretiennent avec le platonisme dont la critique s’avère redevable à Platon. La plus impressionnante de ces voix est celle de Wittgenstein. Dans une Europe ébranlée par les conflits mondiaux, elle résonne seule, et ne ressemble à aucune autre. Ni littéraire, ni scientifique, elle résiste à toute définition d’un style de pensée déterminé. Wittgenstein, qui reconstruit l’image de Platon à la mesure de sa philosophie des jeux de langage, en vient à s’en démarquer résolument. Tout en étant sa cible, le platonisme le hante comme une pensée dont la philosophie ne peut se détacher sans disparaître. Le présent ouvrage explore cette tension très vive.

"Ce livre invite à se demander : Wittgenstein non Grec, qu’est-ce à dire pour notre culture ? La réception de Wittgenstein en France comme la philosophie dite « analytique » a d’abord été problématique. L’idée d’une philosophie scientifique a peu convaincu le public français, tandis que Wittgenstein lui parlait davantage en raison de sa conception de l’expressivité de la pensée, laquelle a d’ailleurs évolué de sa première œuvre aux écrits ultérieurs. Son opposition face au platonisme à chaque pas de son propre parcours, explique qu’il ait d’abord déconcerté les philosophes formés à la culture grecque comme ceux qui ont marqué jusque dans des années soixante, l’enseignement de notre tradition humaniste dont je me dis volontiers l’héritière critique. De son côté Wittgenstein n’a cessé de se reprocher un platonisme de méthode plaçant l’usage du langage sous l’autorité de la Norme idéale qui le surplomberait. Depuis Frege, la philosophie reste dans l’entre deux entre littérature dont elle repousse le style expressif et la science dont elle envie la rigueur de la référence à des structures d’objectivité. Ni littérature, ni science, la philosophie resterait une activité de pensée dont le mouvement ne s’arrête pas à des pensées objectivées. A la recherche d’une « Dichtung » en vue d’un « style vrai », le philosophe en quête de clarté avec soi-même, n’est pas davantage un « poète ». Son activité ressemble davantage à celle d’un compositeur articulant des formes d’expression selon une grammaire opposée à la philologie." — A. Soulez, avril 2025.

Professeur émérite de philosophie à l’université Paris 8, Antonia Soulez a travaillé en philosophie ancienne puis sur la philosophie contemporaine du langage. Elle a publié des travaux dans les deux champs, sur la grammaire philosophique chez Platon, sur le Cercle de Vienne et Wittgenstein. Au bout de ce qu’elle appelle un périple « austro-saxon » dont elle détaille ici quelques étapes, elle poursuit des travaux par une investigation sur philosophie, langage et musique. Elle est également poète.

Table des matières

De l’Être à l’objet 3

- Le style. La philosophie ne devrait que « dichten » : 11

1 – Aux sources continentales de la philosophie du langage. 20

- l’autobiographe sur la scène de l’écriture. 20

Changements de navigation : les tournants d’une héritière critique. 22

Périples : L’expérience anglaise en deux temps. 43

Philosophie anglophone versus philosophie francophone. 48

- La « fidélité à l’Idée » ?. 65

2- La pensée du style selon Gilles-Gaston Granger. 79

La médiation du symbolisme lue à travers « le complexe de Pygmalion ». 80

-- De quelle praxis sans renvoi à des objets relève la philosophie ?. 91

3 - D’un paradigme à l’autre : Ryle et Wittgenstein devant le problème Platon. 100

Moderniser Platon ? Ryle et Wittgenstein devant le problème Platon. 101

Différents « modèles d’abstraction » (alphabet vs logique moderne) pour un problématique de la « vie du dire » 108

« Prédicat agissant » chez Ryle vs « forme de vie » chez Wittgenstein. 117

La « Platosbetrachtungsweise » (ou manière platonicienne de considérer les choses): 120

Récapitulation : L’argument de la « vie » en trois sens : vie des Formes (Platon), vie des prédicats (Ryle), formes de vie (Wittgenstein) 126

Conclusion : Rupture pratique et fin de l’ « analyse ». 127

4-Wittgenstein non-Grec. 129

Les formes de vie selon Wittgenstein, et leur irréductibilité à l’analyse. 133

De l’élucidation à la Dichtung. 142

Une leçon de grammaire philosophique : Le préjugé grammatical et la forme de vie (anthropologique) sous l’énoncé d’une thèse erronée sur le contenu de la musique. 144

Les questions qui tombent 147

« Les philosophes manquent d’imagination » (Jacques Bouveresse) : la multiplicité dans le langage 153

L’application : l’outil et le résultat 157

Traduire d’une langue dans une autre. 161

- En conclusion. 162

5- Langage et institution. 165

-Une nomothétie à visage humain : Le réel de la praxis du langage. 165

Otto Neurath, penseur de l’application. Place à l’épicurisme social 166

- Otto Neurath : Le philosophe ingénieur social 170

Voir « par les yeux d’un corps collectif » ? (Fleck et Wittgenstein) 188

- Le Dictionnaire pour les enfants du primaire (1) : 196

Dictionnaire (2) 198

Et pour commencer, l’orthographe. 200

6- « Nur dichten ». 216

- Activité de premier ordre, la philosophie est telle l’orthographe qui traite de « l’orthographe ». 218

« Changer de phraséologie » : différents styles en lice. 222

La vérité d’un Denkstil : ni morale, ni littéraire. Wittgenstein est-il un « Dichter » ?. 241

CONCLUSION Le son de la pensée. 244 (expression de Paul Valéry)

Entre esthétique et formalisme : le schème auditif de la compréhension et l’intériorisation des formes à travers le matériau des signes 247



