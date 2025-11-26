Jacqueline Pigeot, La mer dans la littérature japonaise ancienne (VIIIe - XVIe siècles)

Cet ouvrage a pour point de départ un paradoxe apparent : la littérature japonaise classique, dans ses diverses formes, n’a pas produit de « grande œuvre », ni Odyssée ni Lusiades, dédiée tout entière à la mer, chose surprenante pour un archipel !

La mer, et en particulier la mer Intérieure, est pourtant loin d’être absente de l’imaginaire littéraire et poétique du Japon ancien et médiéval. Dans cette anthologie sont réunis des textes littéraires des VIIIe-XVIe siècles appartenant à des genres divers (récits mythiques, poèmes, récits de voyage, roman, épopée, anecdotes curieuses ou édifiantes, théâtre nô), reposant tantôt sur l’observation des lieux et des gens, tantôt sur un fertile imaginaire.

Jacqueline Pigeot est agrégée de lettres classiques (1963), diplômée en japonais de l’École nationale des Langues Orientales Vivantes (aujourd'hui INALCO), docteur ès Lettres (Études japonaises). Elle a publié plusieurs traductions et études d'œuvres japonaises classiques et modernes.