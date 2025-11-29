Philippe Forget, La rencontre historique entre Gadamer et Derrida, 1981, et au-delà

En avril 1981, Philippe Forget organisait à l’Institut Goethe de Paris une rencontre qui donnait à Hans-Georg Gadamer et Jacques Derrida l’occasion de faire connaissance. Ce livre est d’abord le récit détaillé, fondé sur les archives entièrement inédites conservées par l’auteur, de la préparation, du déroulement et des suites de ces échanges. Il compare ensuite la manière dont Gadamer et Derrida lisent respectivement Mörike et Baudelaire, et tous deux Celan, pour montrer que leur rencontre fut bel et bien « historique », puisqu’elle n’engage pas moins que notre « tradition philosophique dans son ensemble ».

L’ouvrage constitue donc une intervention profondément originale dans le champ de la philosophie contemporaine puisqu’il rouvre sur de toutes nouvelles bases le problème des rapports entre herméneutique et déconstruction, et tout indique qu’il est appelé à faire référence sur cette question. Il ne manquera pas de s’imposer comme un texte de premier plan dans les débats portant sur les rapports entre littérature et philosophie, sans parler de la contribution qu’il apporte à tout un pan de la philosophie contemporaine du langage.

Exergue

Préface. Philippe Forget (11 mai 1953-22 octobre 2021), initiateur, chroniqueur et interprète d’un débat qui a fait époqueIntroduction

Chapitre I. Genèse

Chapitre II. Le colloque – Premier jour

Jeudi 23 avril, 20 h

Chapitre III. Le colloque – Second jour (I)

Vendredi 24 avril, 17 h. Table ronde I : exposés, échanges, interventions

Chapitre IV. Le colloque – Second jour (II)

Table ronde II : discussion (transcription)

Chapitre V. Fictions et vérités

Chapitre VI. Préparation et publication de l’ouvrage collectif (1982-1984)

Chapitre VII. Deux approches de la littérature

Chapitre VIII. « D-construction » et littérature

Chapitre IX. Synthèse et relances

Bibliographie