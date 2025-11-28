Le théâtre hors des grandes villes. France, XVIIIe-XXIe s. (Revue d'Histoire du Théâtre)
Depuis quelques années, la Revue d’Histoire du Théâtre cherche à cerner au
travers de numéros thématiques les agents, les objets, les supports, les circuits
et les archives des mobilités théâtrales. Le projet est de cartographier de nou-
velles circulations dramatiques*, qui peuvent aussi aider à déjouer certains au-
tomatismes historiographiques qui parfois orientent et grippent le récit collectif
fabriqué par les études théâtrales.
Le numéro du premier semestre 2027 participe à cette approche décentrée
de l’histoire du théâtre, en s’intéressant à la création dramatique et à l’activité
théâtrale en dehors des grandes métropoles urbaines, depuis les années 1750
jusqu’à nos jours. Il s’agira de mettre en lumière des actions ou des expériences
s’étant déroulées sur le territoire français, hexagonal ou ultramarin, et qui ont la
particularité d’associer une réflexion sur les questions d’implantation et/ou de
mobilité à des enjeux forts en matière de création et d’action culturelle.
La question des circulations sera envisagée sous un angle géographique,
en portant une attention particulière aux questions d’échelle. Les articles pour-
ront s’intéresser à la ruralité, aux villages, aux villes petites et moyennes, ou en-
core aux capitales (nationale ou régionales) à condition toutefois que ces der-
nières soient envisagées dans leurs inter-relations avec les territoires
environnants. On pourra mettre l’accent sur les circulations et échanges à l’in-
térieur du territoire français, ou prêter attention à des expériences artistiques
parfois menées à l’échelle du micro-territoire. On s’y intéressera aux artistes qui
choisissent de s’implanter hors des grands centres urbains et d’y déployer l’es-
sentiel de leurs activités de création, mais aussi à ceux et celles dont les activi-
tés se situent parfois à la frontière du théâtre et de l’animation, et qui s’ins-
crivent dans l’histoire des pratiques folkloriques, populaires (contes, veillées,
moissons…), éducatives (écoles, clubs etc.), édifiantes (églises, scoutisme…) ou
militantes (syndicales, résistantes, pirates…). On prêtera une attention particu-
lière aux politiques et aux approches déployées pour motiver et mettre en
œuvre un investissement renouvelé des territoires (décentralisation, droits
culturels, responsabilité environnementale…). Les différences/écarts entre l’ani-
mation imaginée de la vie théâtrale “en territoires” et de celle réellement mise
en œuvre pourront être étudiées.
Cette histoire, en mettant l’accent sur les ima-
ginaires d’un théâtre “en dehors”, permettra d’interroger aussi, par contraste, les
représentations et croyances associées à la vie théâtrale urbaine.
L’enjeu de ce numéro sera donc de poser des jalons permettant d’esquisser,
sur la longue durée, une histoire du théâtre dramatique et lyrique écrite depuis
des territoires généralement considérés comme périphériques par rapport aux
grandes capitales culturelles ; une attention pourra être portée aux autres
formes de spectacles vivants (cirque, cabaret, music-hall notamment). La cé-
sure choisie correspond au début du mouvement de construction des salles de
spectacles à travers le pays (la « théâtromanie »), dont le premier temps fort
correspond aux années 1765-1785 : l’apparition progressive et rapide de ces
nouveaux lieux vient reconfigurer les conditions dans lesquelles l’activité théâ-
trale peut se déployer dans l’ensemble du pays. La liberté des théâtres procla-
mée en Révolution confirme la dynamique observée depuis le mitan des
Lumières et rebat les cartes des pratiques et des circulations. Bientôt, l’instau-
ration du privilège dramatique et la création d’arrondissements théâtraux, actifs
de 1806 à 1864, influent sur le maillage territorial des équipements et
structurent les circulations professionnelles.
La municipalisation des spectacles, progressive mais inégale, puis la libéralisation de l’industrie théâtrale et
l’avènement du thermalisme consacrent une société du spectacle multipolaire
dans le dernier tiers du siècle. L’émergence de nouvelles formes d’un théâtre
populaire au tournant du XXe siècle ouvre la voie à des expériences « décen-
trées » (dans les Vosges, le Nord, en Bourgogne, en Limousin…). La décentralisa-
tion en gésine est définitivement consacrée au lendemain de la seconde guerre
mondiale et sans cesse renouvelée depuis. L’ensemble de ses approches per-
mettra ainsi de venir compléter tant la bibliographie du théâtre « en province »
(longtemps considéré comme un tout homogène) que celle de la décentralisa-
tion (histoire éminemment politique, foisonnante et dont de nombreux aspects
restent encore à explorer).
L’attention portée aux archives d’expériences théâtrales menées hors des
grandes villes vise également à mettre en lumière les processus inhérents à
leur collecte et à leur conservation, indispensables à la préservation de leurs
mémoires et l’écriture de leurs histoires. Ce numéro sera complété par la mise
à disposition de nouveaux outils pour se repérer dans les cheminements des
mémoires théâtrales à partir des archives, à commencer par celles de la Socié-
té d’Histoire du Théâtre : un inventaire inédit des compagnies théâtrales dont la
documentation se trouve dans les collections de la SHT sera publié sur le site
internet de la SHT dès 2026, et partagé avec les autres institutions publiques,
afin de rendre visible un pan trop mal connu des pratiques dramatiques en
France. Établi à partir d’une documentation envoyée par les compagnies entre
la fin des années 1960 et 2010, ce premier recensement participe à la cartogra-
phie d’une infinité d’entreprises théâtrales, qui ont servi de soubassement au
rayonnement du théâtre en lui créant de nouveaux publics et de nouveaux hori-
zons.
*En avril 2026 la Revue d’Histoire du Théâtre sera consacrée aux tournées internatio-
nales entre 1830 et 1950, sous la coordination de Léonor Delaunay, Megan Estela et
Jean-Claude Yon. Un podcast autour des enjeux de la diffusion et des micro-tournées
contemporaines accompagnera cette parution.
—
Axes proposés
Cette histoire renouvelée du théâtre en hors des grandes villes et en ruralité
privilégiera plusieurs approches :
-historique : la tournée en province / la tournée régionale / l’émergence et évolu-
tion des actions de décentralisation / les ruralités comme laboratoire ;
-politique : s’implanter en dehors des grands centres urbains : entre territoires
de cœur et endroits de fortune, entre marginalisation et désir de faire séces-
sion ;
-sociologique : troupes théâtrales itinérantes du XVIII e au XXI e siècles / compa-
gnies et artistes “néo-ruraux” (trajectoires, motivations, rencontres et confron-
tations avec les habitant·e·s) / singularités sociales des pratiques profession-
nelles et amateures ;
-esthétique & matérielle : singularité des processus de création, des formats et
des formes créées hors les grandes villes, ou créées pour tourner hors de mé-
tropoles et des grands équipements : nouveaux lieux de théâtre (tiers lieu,
ferme, chapiteau, péniche…) / inventivité scénographique des tournées (bus,
vélo…).
—
Coordination scientifique
Alice Folco (PR Université Grenoble-Alpes/CNRS), Julie Sermon (PR Université
Paris Nanterre), Cyril Triolaire (MCF Université Clermont Auvergne)
Avec le Comité de lecture et le Comité scientifique de la Revue d’Histoire du
Théâtre
Contact : alice.folco@univ-grenoble-alpes.fr ; cyril.triolaire@uca.fr ;
jsermon@parisnanterre.fr ; leonor.delaunay@sht.asso.fr
Calendrier de publication
Date limite pour l’envoi des propositions : 16 janvier 2026
Date limite pour l’envoi des articles retenus : 30 juin 2026
Relectures et finalisation du numéro : 30 juin 2026 - 30 janvier 2027
Maquettage, composition, bouclage et impression : février-avril 2027
Parution : début mai 2027