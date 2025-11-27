Roger Martin du Gard, lecteur, critique et conseiller littéraire (Lleida, Espagne)

Lauréat du prix Nobel de littérature en 1937, Roger Martin du Gard reste l’un des grands écrivains du XXe siècle dont l’œuvre est indissociable de l’histoire littéraire et intellectuelle de son temps. Si son cycle romanesque Les Thibault a souvent focalisé l’attention des chercheurs, il demeure une figure bien plus complexe et polyvalente. Au-delà de son activité d’écrivain, Martin du Gard fut également un lecteur avisé, un critique engagé et un conseiller littéraire discret mais influent auprès de ses contemporains, à commencer par André Gide, Jean Schlumberger ou encore Jacques Copeau.

Les correspondances nombreuses qu’il entretint tout au long de sa vie témoignent d’une réflexion profonde sur la littérature, sur le métier d’écrivain et sur la responsabilité morale de l’intellectuel dans une époque marquée par d’importantes mutations sociales et politiques. Son regard sur les œuvres en cours, ses jugements critiques, ses interventions dans les débats littéraires, tout comme ses conseils souvent sollicités par ses pairs, offrent un accès privilégié à une posture d’intellectuel lecteur, soucieux de vérité, d’exigence esthétique et de rigueur morale.

Par ailleurs, Le Journal de Roger Martin du Gard constitue un terrain d'investigation privilégié pour appréhender la dimension critique et conseil­lère de l'écrivain dans toute sa complexité. Dans sa nature diaristique, il permet de saisir la genèse et l'évolution de la pensée critique de l'auteur. Mais aussi par la richesse des échanges épistolaires et des rencontres qu'il consigne méticuleusement, cet ouvrage documente les rapports entretenus par Martin du Gard avec ses contemporains.

Ce colloque international entend mettre en lumière cette facette encore peu explorée de Roger Martin du Gard. Il s’agira de questionner sa fonction de lecteur critique, d’interlocuteur exigeant, de prescripteur littéraire, ainsi que les modalités de sa réception de la littérature de son temps. À travers l’étude de ses lettres, de ses carnets, de son Journal, de ses lectures annotées ou encore de ses interventions dans des projets éditoriaux, on pourra éclairer les modalités concrètes de l'exercice critique au sein du champ littéraire français, tout en révélant les enjeux esthétiques et idéologiques qui sous-tendent les jugements de valeur d'un écrivain particulièrement soucieux de la qualité formelle et de l'exigence artistique.

Axes de réflexion possibles (non exhaustifs)

o Roger Martin du Gard critique littéraire : jugements, critères, valeurs.

o Lectures annotées, carnets de lecture, marges de l’œuvre.

o Les correspondances comme lieu d’une pensée critique et littéraire.

o Le Journal comme laboratoire de critique littéraire.

o Roger Martin du Gard auprès d’autres écrivains : dialogue critique et amitié littéraire.

o Posture morale et responsabilité de l’écrivain-lecteur.

o Roger Martin du Gard, éditeur de l’ombre ? Relations avec les milieux éditoriaux.

o Réceptions croisées : les écrivains lus par Martin du Gard, et ceux qui le lisent.

o Le rôle du lecteur dans l’élaboration des œuvres de ses contemporains.

Modalités de soumission

Les propositions de communication (titre, résumé de 2500 signes maximum, bibliographie indicative, brève notice bio-bibliographique) sont à envoyer avant le 31 janvier 2026 à l’adresse suivante : carme.figuerola@udl.cat

Les communications pourront être prononcées en français ou en espagnol. Les participants seront informés de l’acceptation de leur proposition au plus tard le 14 mars 2026.

Frais d’inscription : 50 euros

Comité scientifique : Charlotte Andrieux, Julien Donadille, Carme Figuerola, Àngels Santa, Claude Sicart, Alain Tassel, Jean Veuillon, Anne Vibert