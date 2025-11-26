Premier Cahier Hélène Bessette : Bessette Buissonnière

Cahier Hélène Bessette, n° 1 : « Bessette Buissonnière »

La Société des ami•e•s d’Hélène Bessette est une association collégiale de loi 1901 créée en 2017 pour la diffusion de l’œuvre d’Hélène Bessette. L’idée d’origine était de faire renaître le Gang du Roman Poétique qu’elle avait elle-même créé en 1959 pour soutenir son propre projet littéraire. Le GRP est devenu la matrice des actions menées pour faire connaître l’écrivaine et son œuvre : le colloque « L’Attentat poétique » à Cerisy en 2018, les performances à la maison de la poésie, les soirées en librairies, le festival « Terre de paroles », le festival de jazz à Besançon, Toulouse, Nantes, Tanger, Avignon. Le GRP agit comme conseil scientifique auprès de l’éditeur (Benoît Virot, Les éditions du Nouvel Attila) qui republie toute l’œuvre déjà publiée chez Gallimard et Léo Scheer, et qui s’est engagé à publier toute l’œuvre inédite. Onze volumes dont les actes du colloque de Cerisy sont déjà disponibles. Le GRP a un rôle d’incitation et de stimulation des recherches sur l’œuvre menées dans le cadre universitaire (master, doctorat) ainsi qu’à l’Imec où se trouvent les archives de l’autrice. L’Assemblée générale d’avril 2025 a réuni l’ensemble des chercheuses et des traductrices. Enfin le GRP collecte et diffuse toutes les informations sur les actions, les manifestations, les spectacles, sur Hélène Bessette et son œuvre.

Les « Cahiers Hélène Bessette » vont concentrer et matérialiser la poursuite de nos propres travaux sur l’œuvre. Dans ce cadre nous lançons un appel à textes. Actuellement, des textes sont en préparation sur les thèmes de :

l’angoisse

la vérité

l’équivoque

l’anamorphose

les jardins comme métaphore de l’écriture bessettienne

Nous proposerons dans chaque cahier une passerelle entre Hélène Bessette et un•e écrivain•e dans une perspective de littérature comparée. Nous laissons très ouvertes les possibilités de propositions. Soyez créatifs et comme le dit Hélène Bessette dans son propre appel à texte pour sa revue « Le Résumé » : « Les auteurs ne sont pas payés. Ils ont par contre la LIBERTÉ ABSOLUE d’exposer leurs idées dans la limite d’une forte personnalité. »

Envoyer une proposition présentant en quelques lignes le projet de texte à l’adresse suivante : grp@bessette.fr. Votre proposition sera soumise au bureau collégial du GRP.

Date butoir de réception des textes : 30 avril 2026

La bibliographie de l'autrice est à consulter ici : https://grp.bessette.fr/bibliographie/

Les documents se référant à l'œuvre sont ici : https://grp.bessette.fr/usb/