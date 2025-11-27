« Les couples littéraires de Marguerite Duras » (Cahiers Marguerite Duras, n° 6, 2026)

Appel à articles



Cahiers Marguerite Duras, n° 6, 2026 :



« Les couples littéraires de Marguerite Duras »



(dir. Esther Demoulin, Université Paris Cité)





Dans l’entretien qu’elle accorda à Suzanne Horer et Jeanne Socquet en 1973, Marguerite Duras déclara avoir été « ensevelie sous les conseils des hommes qui [l]’entouraient[1] ». On est alors en plein Mouvement de Libération des Femmes qui est vécu, par Duras, comme un moment de rupture et de transformation de son rapport au couple. Car elle a plutôt, jusque-là, vécu sa carrière littéraire dans une forme, plus ou moins classique, de conjugalité : avec Robert Antelme (1936-1942), Dionys Mascolo (1943-1956), puis Gérard Jarlot (1957-1963). À tel point que les relations amoureuses de Duras – ou l’absence de celles-ci – pourraient servir à penser certaines bornes de son œuvre littéraire et cinématographique.

En 1997, Colin Davis s’étonnait du peu d’attention critique suscitée par le dialogue entre L’Espèce humaine et La Douleur, avant de revenir sur la critique de l’humanisme d’Antelme à laquelle s’était livrée Duras dans son recueil de 1985[2]. Près de 20 ans plus tard, le constat reste inchangé : les collaborations de Duras avec ses conjoints restent, à l’exception de la période « Yann Andréa », assez peu étudiées. Ces relations ont pourtant donné lieu à des entreprises communes qui mériteraient autant d’études approfondies, qu’il s’agisse des éditions de la Cité Universelle créées par Duras et Antelme en 1945, de la participation de Duras à la revue Le 14 juillet fondée par Dionys Mascolo en 1958 ou bien des adaptations et scénarios co-écrits avec Gérard Jarlot[3].

Ce numéro des Cahiers Marguerite Duras, à la suite de la journée d’études qui s’est déroulée à l’université de Lille le 18 octobre 2025 organisée par Florence de Chalonge et Esther Demoulin, propose donc d’examiner :

- avec la sociologie du genre et de la littérature, la médiatisation/dissimulation par Duras de ses couples littéraires ;

- avec la poétique, les dialogues à l’œuvre entre les écrits de Duras et ceux d’Antelme, Mascolo, Jarlot et Andréa,

- et/ou avec la génétique, les traces manuscrites, encore inexplorées à l’IMEC, de ces collaborations duelles.

Ce faisant, il ne s’agit nullement de contribuer à « l’assignation à “résidence sexuée” des femmes[4] » en ramenant l’œuvre de Duras à la plate influence des hommes avec lesquels elle a partagé sa vie, mais bien d’interroger l’œuvre durassienne à l’aune de cette institution du couple d’écrivains qui a reconfiguré l’espace intellectuel d’après-guerre. Il y a derrière le couple littéraire bien davantage qu’un simple voyeurisme racoleur ou un autobiographisme démodé, mais bien une collaboration aux enjeux spécifiques[5].

Différents axes d’étude pourront être envisagés, sans exclusivité :

— les œuvres littéraires et cinématographiques écrites en collaboration ;

— les dialogues intertextuels entre les œuvres de Duras et celles d’Antelme, Mascolo, Jarlot et Andréa ;

— le fonctionnement des relectures réciproques au sein des couples littéraires de Duras ;

— les stratégies de médiatisation ou d’invisibilisation du couple au sein des péri- et paratextes durassiens ;

— les formes d’entremise littéraire réciproque au sein des couples littéraires de Duras ;

— les enjeux sociologiques, poétiques et stylistiques de la transposition fictionnelle du couple dans l’œuvre de Duras ;

— la pensée durassienne du couple telle qu’elle figure explicitement dans ses essais ou implicitement dans ses œuvres littéraires et cinématographiques.

— les études comparatives des couples de Marguerite Duras avec l’un ou l’autre couple illustre du 20e siècle (couple Beauvoir/Sartre, couple Aragon/Triolet, etc.)

Les propositions d’articles (titre et résumé) devront être envoyées, avec une courte bio-bibliographie, à Esther Demoulin (esther.demoulin@fabula.org) avant le 31 janvier 2026. Les articles acceptés seront attendus pour le 15 juin 2025.

—

[1] Suzanne Horer et Jeanne Socquet, La Création étouffée. Femmes en mouvement, Paris, Pierre Horay, 1973, p. 174.

[2] Colin Davis, « Duras, Antelme and the Ethics of Writing », Comparative Literature Studies, vol. 34, n° 2, 1997, p. 170-183.

[3] Fonds Gérard Jarlot, IMEC, cote 521JRL/1 - 521JRL/37.

[4] Delphine Naudier, « Assignation à “résidence sexuée” et nomadisme chez les écrivaines », dans Audrey Lasserre et Anne Simon (dir.), Nomadismes des romancières contemporaines de langue française, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2008, p. 51-62.

[5] Voir Esther Demoulin, Beauvoir et Sartre. Écrire côte à côte, Bruxelles, Impressions Nouvelles, 2024 ; Claire Ducournau, Écrire et s’engager. Marie NDiaye et Jean-Yves Cendrey, un couple en littérature, Sisteron, Éditions Nid-de-Pie, 2025.