Diversité et engagement dans la bande dessinée contemporaine (Vienne, Autriche)

Diversité et engagement dans la bande dessinée contemporaine

Colloque international

Université de Vienne, les 7 & 8 mai 2025

La bande dessinée de langue française présente une diversité socioculturelle et linguistique qui suscite un intérêt croissant depuis quelques années, tant dans la recherche que dans l’enseignement du français. Ce colloque vise à explorer de manière transdisciplinaire – à travers les prismes de la linguistique, de la littérature et de la didactique – cette diversité dans les albums de bande dessinée, le roman graphique et les webtoons contemporains. Sur le plan linguistique, pourront être abordés la mise en scène du plurilinguisme et de la variation régionale, sociale, stylistique et situationnelle ainsi que son rôle dans la construction et la déconstruction d’identités et de stéréotypes. Sur le plan socioculturel, il s’agira d’analyser les représentations et la critique de réalités socioculturelles dans les œuvres ainsi que de réfléchir sur l‘engagement de ces dernières et de leurs auteur·ice·s. Sur le plan pédagogique, l’accent sera mis sur le potentiel didactique de ces ouvrages pour traiter la diversité et/ou l’engagement en classe de français, langue première, seconde ou étrangère.

En réunissant chercheurs et chercheuses de différents horizons, enseignant·e·s, étudiant·e·s et auteur·ice·s de bande dessinée, ce colloque souhaite mettre en lumière la pluralité des perspectives et favoriser les échanges entre personnes et disciplines.

Le colloque se déroulera en français.

La veille du colloque (6 mai) aura lieu une table ronde avec trois auteurs et autrices de bande dessinée (Claire Malary, Natacha Ratto, Lucas Vallerie) et le vernissage d'une exposition.

Conférencières invitées

Laurie Dekhissi (Poitiers) : « Quand la BD s’engage : entre prise de position sociolinguistique et déconstruction des imaginaires normatifs du français »

Aurora Fragonara (Amiens) : « Raconter la transition de genre et la non-binarité en BD. Une approche sémantique et énonciative »

Karoline Heyder (Bremen) : « Comment peut-on aborder la diversité en cours de FLE ? – L’exemple de la BD Champs de bataille (2024) »

Beate Kern (Rostock) : « Représentation de la langue allemande dans la BD française et de la langue française dans la BD allemande – attitudes linguistiques et stéréotypes »

Donatienne Woerly (Paris) : « Didactiser la réflexion sur les normes et la diversité dans la société française contemporaine avec Lou Lubie et Kei Lam »

—

Propositions de communication: max. 300 mots (hors références)

Date limite de soumission : 15 janvier 2026

Notification d’acceptation : février 2026

Soumettre les propositions à : bddiversite.ifr(at)univie.ac.at