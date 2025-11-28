Javier Portús, Scénographie d’un chef-d’œuvre : Velázquez et la salle des Ménines au musée du Prado

Si nous menions aujourd’hui une enquête parmi les per­sonnes ayant connu le musée du Prado avant 1978 et de­mandions quels sont les souvenirs associés à leurs visites et quels espaces ont marqué leur mémoire, il est probable qu’aucun visiteur ne manquerait de mentionner la « Salle des Ménines » : le lieu où le tableau de Diego Velázquez (Séville, 1599-Madrid, 1660) était alors exposé de façon in­dépendante. […] Au sein du dispositif rhétorique et spatial qu’est le musée, la salle, dotée d’une identité singulière, n’a laissé personne indifférent. Cela n’est guère surprenant si nous considérons qu’il s’agit non seulement d’une œuvre très particulière de la collection, mais également d’un objet alors isolé de celle-ci. Le tableau s’inscrivait en effet au cœur d’un arrangement scénique invitant le spectateur à perce­voir la peinture dans des conditions différentes de celles qui prévalaient habituellement : le concept de « chef-d’œuvre » était, pour ainsi dire, « mis en scène » par le musée.

Sommaire :

Préface / Les Ménines comme « chef-d’oeuvre » / La création de la « Sala de Las Meninas » (1899-1910) / Dans la salle basilicale (1910-1928) / Les années de la guerre civile (1936-1939) / De nouveau dans la salle XV (1939-1956) / Picasso et les artistes dans la Salle des Ménines / Les Ménines dans la salle XV-A (1956-1978) / La disparition de la Salle des Ménines / Épilogue.

—

Javier Portús est conservateur des collections de peinture espagnole du XVIIe siècle au Musée du Prado, spécialiste de la peinture du « Siglo de Oro » et notamment des relations entre art et littérature, de la réception des oeuvres et des questions historiographiques. Il est l’auteur de : El arte de mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez (1997, avec Miguel Morán) ; La Sala Reservada del Museo del Prado y el coleccionismo de pintura de desnudo en la Corte española 1554-1838 (1998) ; Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega (2000) ; El concepto de pintura española: Historia de un problema (2012) ; Metapintura: Un viaje a la idea del arte en España (2016) ; Diego Velázquez: Su tiempo y el nuestro (2018). Il a été commissaire de nombreuses expositions au Prado dont, en dernier lieu, Metapintura: Un viaje a la historia del arte (2016) ; Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria (2018) ; El Hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el Barroco andaluz (2021).