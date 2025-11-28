Francesco Saracino, Une icône pour le tsar : Ingres et La Vierge à l’hostie

Quelle est l’identité de l’auteur du tableau que nous admirons ? Et en quoi consiste l’unité même de l’œuvre que nous contemplons ? Cette double incertitude nous saisit avec force devant les toiles de Jacques-Auguste-Dominique Ingres, alors même que leur présence imposante et l’autorité de leur auteur devraient plutôt nous rassurer. Le tableau de La Vierge adorant l’eucharistie, peint à Rome pour le tsar Nicolas Ier en 1840-1841, est ici emblématique. Les modèles (Raphaël, Fra Bartolomeo mais aussi les icônes russes), les disciples (Henri Lehmann, Raymond Balze) et les intermédiaires (la princesse Zinaïda Volkonskaïa, Nicolas Gogol) ont leur part plus ou moins dissimulée dans la réalisation du Maître.

Quant à l’unité du chef-d’œuvre que l’on voudrait incomparable, elle se pluralise en précédents, études, alternatives, reprises, copies ou variations. Plus encore, l’œuvre parfaite, léchée en tous ses détails, close sur elle-même en un puzzle sans interstice, immobile et comme hors du temps, est parcourue d’un souffle imperceptible où s’engouffre tout le vent de l’Histoire : rivalités artistiques, conflits théologiques et diplomatiques, identités nationales et politiques, intrigues, manipulations et luttes d’influence qui résonnent encore étrangement jusqu’à nos jours troublés.

Sommaire :

Préface / Genèse d’un chef-d’œuvre / « Dieu est dans les détails » / Gogol et les autres / La colère d’Ingres / Suite

Francesco Saracino est théologien et historien de l’imaginaire religieux ; il a enseigné à l’Istituto superiore di scienze religiose « San Sabino » (Bari). Parmi ses livres : Il nome dipinto. Studi di esegesi figurativa (2007) ; Cristo a Venezia. Pittura e cristologia nel Rinascimento (2007) ; Cristo a Napoli. Pittura e cristologia nel Seicento (2012) ; Il Messia a Parigi (2016) ; Eros e Cristo. Michelangelo, Cellini, Bronzino (2019).