Marc Perrenoud, Pierre-Emmanuel Sorignet, Robin Casse, Carole Christe, Les talents en scène. Enquête sur les arts vivants

Conjuguant enquêtes systématiques et études de cas plus spécifiques, ce livre synthétise cinq années de recherche collective par une équipe de sociologues au coeur des arts vivants. Dans cet ouvrage, des données d’une précision rare et des analyses nuancées viennent éclairer les rapports sociaux entre les acteurs et les actrices du monde du spectacle contemporain, depuis les fonctions de programmation jusqu’aux métiers techniques en passant par le travail de création des interprètes et des auteur·trices.

Écrit dans une langue à la fois accessible et rigoureuse, Les talents en scène intéressera aussi bien le public académique spécialiste des arts et de la culture, que les professionnel·les du secteur, et toutes les personnes désirant travailler dans le domaine du spectacle, ou quiconque souhaite mieux comprendre les fonctionnements de ces mondes sociaux.

Sommaire

Introduction : Enquêter sur les arts vivants . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Questions de recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Méthodes d’enquête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Contraintes contextuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Structure de l’ouvrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1. La formation aux métiers du spectacle :

théâtre, danse, musique, technique, administration . . . . . . . . . 11

Théâtre et danse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Musique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Métiers de la technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Administration et management culturel. . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2. Le travail de programmation:

évaluer les spectacles, sélectionner des artistes . . . . . . . . . . . . . . 23

Des spectateur·trices professionnel·les :

évaluer les produits artistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Une sélection sous contrainte ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3. Des thématiques d’avant-garde :

l’impératif de l’innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Des sujets liés au genre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Écologie et variantes du sujet de la nature. . . . . . . . . . . . . . . . 43

S’associer au milieu académique : le rapport à la « science ». . . 49

4. (Dé)goûts et ajustements relatifs:

les esthétiques contemporaines vues par les technicien·nes . . 57

L’effet de la division du travail sur le rapport aux esthétiques . . 58

Des rapports de pouvoir professionnels ancrés socialement. . . . 67

5. De la guitare à la synthèse granulaire:

trajectoire d’un créateur technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

De son-interprète aux « bruits de cafard ». . . . . . . . . . . . . . . . 78

Une trajectoire ascendante incorporée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

6. «Un autre monde»: carrières musicales

et spectacle vivant contemporain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Formations et socialisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Métiers et carrières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Statuts d’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

7. Le mythe de l’intériorité et la vocation artistique :

le cas de Ada, performeuse et metteuse en scène . . . . . . . . . . . . 105

Une mobilité sociale théâtralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

L’affirmation et le maintien d’un engagement

vocationnel par corps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Désir d’enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Vivre d’amour et d’art : l’intériorité comme salut. . . . . . . . . . 120

Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Conclusion : magie sociale, production esthétique,

trajectoires individuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Retour sur notre approche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Travail artistique et magie sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Une sociologie des formes artistiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Une ethnographie dispositionnaliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

