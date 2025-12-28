Antoine Compagnon, Pierre-Michel Menger (dir.), Marx au Collège de France

Quelle fut la réception de l’œuvre de Marx en France, compte tenu de la traduction tardive de ses écrits ? Cet ouvrage est issu du colloque « Karl Marx au Collège de France », dirigé par Pierre-Michel Menger et Antoine Compagnon, qui s’est tenu les 8 et 9 juin 2023, le sixième d’une série de colloques organisés dans le cadre du programme de recherche « Passage des disciplines : histoire globale du Collège de France », lancé au Collège de France par Antoine Compagnon en 2012, en collaboration avec Céline Surprenant. Il contribue à l’histoire de la réception de Karl Marx par le prisme de l’accueil fait, positivement et négativement, à son œuvre et à son projet politique par un ensemble de professeurs du Collège de France dont l’enseignement, les recherches ou l’engagement ont été associés à la mise en débat de l’œuvre de Marx, à l’histoire du marxisme et à sa portée politique dans l’histoire des sociétés occidentales au xxe siècle.

Font l’objet des contributions réunies ici des professeurs qui ont œuvré dans les disciplines suivantes : l’économie et l’économie politique, à partir de l’examen de l’œuvre de Michel Chevalier, Paul Leroy-Beaulieu, Charles Gide, et François Perroux ; la philosophie, représentée par Jean Hyppolite, Maurice Merleau-Ponty, et Michel Foucault ; la sociologie, associée à la philosophie, enseignée par Raymond Aron ; l’histoire, représentée par Georges Renard et Maurice Agulhon ; l’histoire et l’anthropologie incarnées par l’œuvre de Jean-Pierre Vernant ; la psychologie telle que l’a pratiquée Henri Wallon ; l’anthropologie enseignée par Françoise Héritier ; la linguistique développée par Antoine Meillet et par Émile Benveniste ; la physique dans les recherches et les engagements de Paul Langevin ; la germanistique des travaux de Charles Andler, et enfin, la littérature, avec le cas particulier de Pierre Abraham, qui ne réussit pas à se faire élire au Collège de France.

Sommaire en ligne via OpenEdition…

Pierre-Michel Menger

Préface

Michael Drolet

Les Conditions matérielles de la France ou la fantasmagorie révolutionnaire. Michel Chevalier saint-simonien anti-Marx

Nicolas Delalande

Paul Leroy-Beaulieu, l’anti-Marx ?

Annie Lou Cot

Le double horizon d’attente de Charles Gide vis-à-vis de Marx : « Voilà ce que devient une doctrine scientifique, même de belle envergure, comme la doctrine marxiste, quand elle veut politiquailler »

Ludovic Frobert

De l’essentiel à l’autoritaire. Note sur la présentation de Fernand Braudel à la candidature de François Perroux au Collège de France

Bernadette Bensaude-Vincent

Paul Langevin, icône de la science marxiste ?

Emmanuel Jousse

Critique du marxisme et science sociale : Georges Renard, 1887-1930

Christophe Prochasson

Un révisionnisme à la française : Charles Andler traducteur et commentateur de Karl Marx

Benoit Lépinat

Henri Wallon : la psychologie de l’enfant à la lumière du marxisme ?

Frédéric Gros

Marx dans les cours de Michel Foucault au Collège de France : le compagnon clandestin

Alexandre Feron

Au-delà des aventures de la dialectique : la présence de Marx dans les cours de Merleau-Ponty au Collège de France

Jean-Claude Casanova

Le marxisme de Marx selon Raymond Aron

Antoine Compagnon

La candidature de Pierre Abraham

Jean-François Kervégan

« La philosophie dépend de ce qui n’est pas elle » : Jean Hyppolite, lecteur de Marx et de ses héritiers

Riccardo di Donato et Alain Schnapp

Vernant et le marxisme : le militant et le savant

Jacqueline Lalouette

Maurice Agulhon : son rapport à Karl Marx et au marxisme

Pierre-Yves Testenoire

Marx et la linguistique au Collège de France, d’Antoine Meillet à Émile Benveniste

Laurent Barry.