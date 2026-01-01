Nicolas Michel et Romain Waroquier (dir.), Pensée politique et gouvernement dans l’Occident médiéval (XIe – début XIIIe s.)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Pensée politique et Gouvernement dans l’Occident médiéval (XIe – début XIIIe siècle)
Sous la direction de Nicolas Michel et Romain Waroquier
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 691, série « Civilisation médiévale », n° 66, 2025.
Comment s’opèrent le dialogue et les conditions de la négociation permanente entre norme et pratique du politique au sein des différents niveaux de pouvoir qui structurent la société occidentale du « long XIIe siècle » ? Les contributions réunies dans ce volume offrent un éclairage important à cette question.
Existe également en version reliée - EAN 9782406189787 - au prix de 78 EUR.