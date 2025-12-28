Ilaria Vitali (dir./éd.), Banlieues 2005-2025. De la révolte à l'art / From revolt to art

De quelle manière l’art peut-il naître de la révolte ? Vingt ans après les émeutes qui ont embrasé les banlieues françaises, cet ouvrage propose d’analyser l’évolution de la représentation des périphéries urbaines. S’appuyant sur un corpus d’œuvres d’écrivains, d’artistes et de cinéastes, les articles réunis examinent les enjeux esthétiques et sociaux d’une production culturelle désormais incontournable, qui contribue à réécrire le récit national français et à légitimer des voix longtemps marginalisées.

Avec les contributions de : Ridha Aati, Francesca Aiuti, Rym Ben Tanfous, Juliet Carpenter, Myriam Geiser, Faïza Guène, Will Higbee, Christina Horvath, Kathryn Kleppinger, Ioana Marcu, Fatima Ouassak, Stève Puig, Laura Reeck, Insa Sané, Ilaria Vitali.

Sommaire/Contents

Ilaria Vitali, De la révolte à l’art: vingt ans de créations et de recherches

Christina Horvath, Qu’est-ce qu’on attend à mettre le feu? Représentations de la surviolence policière et des formes de résistance collective dans les récits de banlieue

Will Higbee, Intersectionality and the banlieue film: place – commonality – difference

Stève Puig, Nouveaux médias, nouvelles représentations: «émeutes» et cultures urbaines (2005-2025)

Francesca Aiuti, Abd Al Malik et la reformulation poétique de la notion de banlieue

Rym Ben Tanfous, Fonctions sémiologiques et intertextuelles du fait-divers en littérature de banlieue

Ioana Marcu, Banlieue en tension: entre oppression et explosion dans Deux secondes d’air qui brûle de Diaty Diallo

Myriam Geiser, Neuf-trois (2025) de Anne Weber: Déambulations dialectiques

Kathryn Kleppinger, The Marseille Exception? Literature in and of la ville phocéenne before and after 2005

Ilaria Vitali, Le langage urbain comme acte performatif: le «paysage linguistique» des émeutes

Juliet Carpenter, Christina Horvath, Littératures en Marges: un festival littéraire sur fond de révolte pour Nahel

La parole aux auteurs / Authors’ views

Laura Reeck, Entretien avec Faïza Guène: De Kiffe kiffe demain (2004) à Kiffe kiffe hier? (2024) – «je me débarrasse de la fiction comme on se débarrasse de sa dernière politesse»

Christina Horvath, Porter la voix des quartiers populaires: entretien avec Fatima Ouassak

Kathryn Kleppinger, Entretien avec Ridha Aati: le roman social marseillais

Rym Ben Tanfous, «L’art c’est ce qui permet d’explorer l’homme»: entretien avec Insa Sané

Bibliographie / Bibliography

Notices biographiques / Biographical notes