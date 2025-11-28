Virginie Dumanoir, Arnaud Duprat, Corinne François-Denève (dir.), Gérard Philipe et Maria Casarès, les enfants du siècle
Gérard Philipe (1922- 1959) et Maria Casarès (1922- 1996) sont deux figures mythiques du cinéma et du théâtre français. Si l’un, mort prématurément, semble être resté figé dans la posture romantique du « jeune premier » fauché en pleine gloire, la seconde a pu jouir d’une longue carrière, embrassant des aventures artistiques diverses. Le présent ouvrage privilégie une approche critique de ces deux acteurs, loin des récits hagiographiques. Les contributions évoquent ainsi le rapport de Philipe à la noirceur, à l’engagement et questionnent l’importance de son jeu quant à l’interprétation du théâtre de Musset. Casarès est évoquée dans son travail moins connu pour la télévision, mais aussi dans sa stature d’autrice. Des entretiens avec des artistes, la directrice de la Maison Casarès, et les textes de l’exposition Philipe-Casarès de la Maison Jean Vilar complètent le volume.
Table des matières
Introduction : Virginie Dumanoir, Arnaud Duprat et Corinne François-Denève
Bibliographies de Gérard Philipe et de Maria Casarès
Gérard Philipe, les masques du prince
Gérard Philipe, acteur mythique : Georges Banu
Un saint ange ? Gérard Philipe, ses admiratrices et la dévotion populaire (contribution à l’étude du « culte des stars ») : Emmanuelle Pesqué
“Cœur navré de joie !” : Gérard Philipe et Musset : Sylvain Ledda
De la lettre au geste : Gérard Philipe, acteur du Romantisme : Jacques Demange
Gérard Philipe au cœur de la nébuleuse dostoïevskienne de l’après-guerre : Floriane Toussaint
Gérard Philipe, acteur de cinéma : Jacqueline Nacache
Le désespoir incarné par Gérard Philipe : d’Une si jolie petite plage (Yves Allégret, 1949) à Montparnasse 19 (JacquesBecker, 1958) : Aurélien Gras
Gérard Philipe en crapule séduisante : Monsieur Ripois (René Clément, 1954) et Pot-Bouille (Julien Duvivier, 1957) : Christian Viviani
Infiniment. Maria Casarès et Gérard Philipe
Infiniment. Maria Casarès, Gérard Philipe - une évocation : Jean-Pierre Moulères
Textes prévus pour les cartels de l’exposition « Infiniment. Maria Casarès, Gérard Philipe - une évocation » : Jean-Pierre Moulères
Maria Casarès entre littérature et film
Le travail et l’amitié dans les échanges épistolaires de Jean Vilar, Gérard Philipe et Maria Casarès : Violaine Vielmas
« Maria écrivante, riche, ruisselante »: le style de Maria Casarès dans son autobiographie et sa correspondance : Sandrine Hylari
La Lady Macbeth de Maria Casarès, de Jean Vilar et Georges Franju (1956) à Claude Barma (1959): Arnaud Duprat
De l’intime à la scène : Maria Casarès et La Célestine : Virginie Dumanoir
Philipe et Casarès aujourd’hui
Rencontre avec Maria Lopo, chercheuse et dramaturge
La Maison Maria Casarès : un geste théâtral entre mémoire et création : Claire Olivier
Rencontre avec Johanna Silberstein, co-directrice de la Maison Maria Casarès
« Pour Gérard Philipe », Rémi Taffanel, comédien
Rencontre avec Valérie Six, productrice
Camus-Casarès : représenter l’intime. Entretien avec Mona Dahdouh Recordier et Olivia Burton
« Fantômiser Gérard Philipe ». Entretien avec Anne Monfort et Laure Bachelier-Mazon
Notre éternelle jeunesse ? (Un masque de Gérard Philipe): Vincent Chambarlhac
Comment imaginer un futur dont vous êtes absents ? : Corinne François-Denève
Virginie DUMANOIR est maîtresse de conférences au département d’espagnol de l’université de Rennes 2.
Arnaud DUPRAT est maître de conférences en cinéma espagnol et hispano-américain à l’université de Rennes 2.
Corinne FRANÇOIS-DENÈVE est professeure en littérature française contemporaine à l’Université Bourgogne Europe.