Virginie Dumanoir, Arnaud Duprat, Corinne François-Denève (dir.), Gérard Philipe et Maria Casarès, les enfants du siècle

Gérard Philipe (1922- 1959) et Maria Casarès (1922- 1996) sont deux figures mythiques du cinéma et du théâtre français. Si l’un, mort prématurément, semble être resté figé dans la posture romantique du « jeune premier » fauché en pleine gloire, la seconde a pu jouir d’une longue carrière, embrassant des aventures artistiques diverses. Le présent ouvrage privilégie une approche critique de ces deux acteurs, loin des récits hagiographiques. Les contributions évoquent ainsi le rapport de Philipe à la noirceur, à l’engagement et questionnent l’importance de son jeu quant à l’interprétation du théâtre de Musset. Casarès est évoquée dans son travail moins connu pour la télévision, mais aussi dans sa stature d’autrice. Des entretiens avec des artistes, la directrice de la Maison Casarès, et les textes de l’exposition Philipe-Casarès de la Maison Jean Vilar complètent le volume.

Table des matières

Introduction : Virginie Dumanoir, Arnaud Duprat et Corinne François-Denève

Bibliographies de Gérard Philipe et de Maria Casarès

Gérard Philipe, les masques du prince

Gérard Philipe, acteur mythique : Georges Banu

Un saint ange ? Gérard Philipe, ses admiratrices et la dévotion populaire (contribution à l’étude du « culte des stars ») : Emmanuelle Pesqué

“Cœur navré de joie !” : Gérard Philipe et Musset : Sylvain Ledda

De la lettre au geste : Gérard Philipe, acteur du Romantisme : Jacques Demange

Gérard Philipe au cœur de la nébuleuse dostoïevskienne de l’après-guerre : Floriane Toussaint

Gérard Philipe, acteur de cinéma : Jacqueline Nacache

Le désespoir incarné par Gérard Philipe : d’Une si jolie petite plage (Yves Allégret, 1949) à Montparnasse 19 (JacquesBecker, 1958) : Aurélien Gras

Gérard Philipe en crapule séduisante : Monsieur Ripois (René Clément, 1954) et Pot-Bouille (Julien Duvivier, 1957) : Christian Viviani

Infiniment. Maria Casarès et Gérard Philipe

Infiniment. Maria Casarès, Gérard Philipe - une évocation : Jean-Pierre Moulères

Textes prévus pour les cartels de l’exposition « Infiniment. Maria Casarès, Gérard Philipe - une évocation » : Jean-Pierre Moulères

Maria Casarès entre littérature et film

Le travail et l’amitié dans les échanges épistolaires de Jean Vilar, Gérard Philipe et Maria Casarès : Violaine Vielmas

« Maria écrivante, riche, ruisselante »: le style de Maria Casarès dans son autobiographie et sa correspondance : Sandrine Hylari

La Lady Macbeth de Maria Casarès, de Jean Vilar et Georges Franju (1956) à Claude Barma (1959): Arnaud Duprat

De l’intime à la scène : Maria Casarès et La Célestine : Virginie Dumanoir

Philipe et Casarès aujourd’hui

Rencontre avec Maria Lopo, chercheuse et dramaturge

La Maison Maria Casarès : un geste théâtral entre mémoire et création : Claire Olivier

Rencontre avec Johanna Silberstein, co-directrice de la Maison Maria Casarès

« Pour Gérard Philipe », Rémi Taffanel, comédien

Rencontre avec Valérie Six, productrice

Camus-Casarès : représenter l’intime. Entretien avec Mona Dahdouh Recordier et Olivia Burton

« Fantômiser Gérard Philipe ». Entretien avec Anne Monfort et Laure Bachelier-Mazon

Notre éternelle jeunesse ? (Un masque de Gérard Philipe): Vincent Chambarlhac

Comment imaginer un futur dont vous êtes absents ? : Corinne François-Denève

Virginie DUMANOIR est maîtresse de conférences au département d’espagnol de l’université de Rennes 2.

Arnaud DUPRAT est maître de conférences en cinéma espagnol et hispano-américain à l’université de Rennes 2.

Corinne FRANÇOIS-DENÈVE est professeure en littérature française contemporaine à l’Université Bourgogne Europe.