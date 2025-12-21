Pascale Mounier (dir.), Dire le silence à la Renaissance
Comment exprimer, montrer ou, pour pousser le paradoxe, dire le silence ? Le rien n’est pas représentable ; parler, c’est briser le silence. Une telle impossibilité a des implications en termes d’imaginaire, dans la mesure où il s’agit de mobiliser des mots, des images ou des signes musicaux pour évoquer l’absence de réalisation du langage ou du son.
L’oxymore dire le silence a un enjeu particulier à la Renaissance. Le réglage qui s’opère entre le type de situation, le medium et le point de vue formulé produit une figuration et une signification spécifiques. Le présent volume s’attache à dégager, pour cette époque, des mécanismes et des enjeux propres au traitement esthétique de l’expression du silence dans la littérature et les arts et à reconstituer les contours d’une vision du monde commune par-delà la diversité des moyens d’expression.
Pascale Mounier
Introduction. — Modalités et enjeux de l’expression du silence
Partie I. — La réflexion sur le silence : une recherche de la maîtrise de la parole
Gilles Polizzi
Au château de Taciturnité : l’imaginaire du silence dans le Triumphe des vertuz de Jean Thenaud
Béatrice Beys
Le château de Silence du Maître de Jean Thenaud : célébration de Claude de France
Romain Menini
La Description du Silence de Celio Calcagnini
Géraldine Cazals
In silentium. À l’École, au Palais comme à la maison, le signe harpocratique dans l’emblématique du premier xvie siècle (Alciat, La Perrière)
Sylvie Deswarte-Rosa
Gardez le silence. Un dessin d’Hermès Trismégiste de Francisco de Holanda
Antonin Godet
Silences cyniques. « Lucianiser » les vertus du silence à la Renaissance
Partie II. — Une incapacité à mettre l'expérience en mots : ce qui excède le discours
Aziza Bourahla
Postures et interstices du silence dans Microcosme de Maurice Scève
Véronique Duché
Le silence dans le roman de chevalerie de la Renaissance
Pascale Chiron
« Silence, on joue ! » : le silence comme ressort théâtral au xvie siècle
Jean Duchamp
Du rôle expressif du silence dans la chanson polyphonique française
Isabelle His
La loi du silence. Les débuts de l’écoute musicale attentive à la Renaissance
Partie III. — Un effort de structuration du dire, au-delà des limites propres à chaque art
Pauline Lafille
Peindre le cri : percer le silence ? Voix sourdes, silences troublés dans l’art de la Renaissance
Marta Battisti
Figurer le silence sonore de l’extase à la Renaissance
Guillaume Bunel
Canons par omission, canons « à deux visaiges » : techniques et symbolisme du silence dans les canons musicaux à la Renaissance
Olivier Bettens
Enseigner le silence à la Renaissance. L’exemple des imprimés de Gérard de Vivre
Pascale Mounier