Pascale Mounier (dir.), Dire le silence à la Renaissance

Comment exprimer, montrer ou, pour pousser le paradoxe, dire le silence ? Le rien n’est pas représentable ; parler, c’est briser le silence. Une telle impossibilité a des implications en termes d’imaginaire, dans la mesure où il s’agit de mobiliser des mots, des images ou des signes musicaux pour évoquer l’absence de réalisation du langage ou du son.

L’oxymore dire le silence a un enjeu particulier à la Renaissance. Le réglage qui s’opère entre le type de situation, le medium et le point de vue formulé produit une figuration et une signification spécifiques. Le présent volume s’attache à dégager, pour cette époque, des mécanismes et des enjeux propres au traitement esthétique de l’expression du silence dans la littérature et les arts et à reconstituer les contours d’une vision du monde commune par-delà la diversité des moyens d’expression.

Sommaire

Pascale Mounier

Introduction. — Modalités et enjeux de l’expression du silence

Partie I. — La réflexion sur le silence : une recherche de la maîtrise de la parole

Gilles Polizzi

Au château de Taciturnité : l’imaginaire du silence dans le Triumphe des vertuz de Jean Thenaud

Béatrice Beys

Le château de Silence du Maître de Jean Thenaud : célébration de Claude de France

Romain Menini

La Description du Silence de Celio Calcagnini

Géraldine Cazals

In silentium. À l’École, au Palais comme à la maison, le signe harpocratique dans l’emblématique du premier xvie siècle (Alciat, La Perrière)

Sylvie Deswarte-Rosa

Gardez le silence. Un dessin d’Hermès Trismégiste de Francisco de Holanda

Antonin Godet

Silences cyniques. « Lucianiser » les vertus du silence à la Renaissance

Partie II. — Une incapacité à mettre l'expérience en mots : ce qui excède le discours

Aziza Bourahla

Postures et interstices du silence dans Microcosme de Maurice Scève

Véronique Duché

Le silence dans le roman de chevalerie de la Renaissance

Pascale Chiron

« Silence, on joue ! » : le silence comme ressort théâtral au xvie siècle

Jean Duchamp

Du rôle expressif du silence dans la chanson polyphonique française

Isabelle His

La loi du silence. Les débuts de l’écoute musicale attentive à la Renaissance

Partie III. — Un effort de structuration du dire, au-delà des limites propres à chaque art

Pauline Lafille

Peindre le cri : percer le silence ? Voix sourdes, silences troublés dans l’art de la Renaissance

Marta Battisti

Figurer le silence sonore de l’extase à la Renaissance

Guillaume Bunel

Canons par omission, canons « à deux visaiges » : techniques et symbolisme du silence dans les canons musicaux à la Renaissance

Olivier Bettens

Enseigner le silence à la Renaissance. L’exemple des imprimés de Gérard de Vivre

Pascale Mounier

Conclusion. — Quel imaginaire du silence à la Renaissance ?