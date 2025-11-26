Gérard Siary, Toshio Takemoto, Thomas Garcin (dir.), Mishima revisité. Envers et malgré lui

Romancier, dramaturge, essayiste, mais aussi acteur, modèle, metteur en scène... De nombreuses facettes de l’artiste Mishima Yukio restent encore ignorées. Les textes réunis dans ce volume revisitent des ouvrages inédits ou méconnus de l’écrivain japonais, déchiffrent ses performances, analysent son style, interrogent enfin le contrôle que Mishima Yukio exerça sur son image publique. Mishima revisité renouvelle ainsi le regard que nous portons sur cet auteur et contribue à nous sortir du biographisme qui a longtemps figé son portrait. Mishima revient, plus vivant que jamais !

Table des matières…

Lire sur Fabula l'Avant-Propos de l'ouvrage : "Mishima envers et malgré lui", par Gérard Siary…