Que demande (encore) le peuple ? Les cahiers de doléances de 2019 : bilan et perspectives (Metz)

Programme

Jour 1 : jeudi 4 décembre

10h15 : accueil des participant.es autour d’un café.

10h30 : mot de bienvenue et présentation par les organisatrices.

10h45-11h15 : Hélène Parent (Université de Lorraine / CREM) – « Introduction historique sur les cahiers de doléances de 1789 » [titre définitif à venir].

11h15-11h45 : Michel Pigenet (Université Paris I – Panthéon Sorbonne / CHS des mondes contemporains), « Les cahiers de doléances de 1945 : les modalités d’une expression citoyenne dans le contexte de la Libération ».

11h45-12h : discussions.

12h-14h : pause déjeuner

Session 1 : Ce que demande le peuple

14h-14h30 : Magali Della Sudda (CNRS / Centre Émile Durkheim), « Que demandent les doléances girondines ? »

14h30-15h : Antoine Ancelet-Schwartz (Université polytechnique des Hauts-de-France et Université Grenoble Alpes) : « Le peuple demande-t-il encore la démocratie ? Les expressions de la compétence démocratique dans les cahiers de doléances grenoblois (2018-2019) »

15h-15h15 : discussions.

15h15-15h30 : pause café

Session 2 : questions de corpus

15h30-16h : Romain Benoit-Lévy (Université Rennes II), « Constituer un corpus de cahiers de doléances de 2018-2019 : l’exemple du département de la Somme ».

16h-16h30 : Samuel Noguera (Centre Émile Durkheim) « ‘‘Cette lettre de protestation est mon gilet jaune’’. Témoignages et récits biographiques dans les doléances de 2018-2019 ».

16h30-16h45 : discussions.

17h-18h : visite d’une exposition consacrée aux cahiers de doléances de Moselle, conçue par les étudiant.es du master « Littérature et médiations » de l’université de Metz (bibliothèque universitaire du Saulcy).

19h : vin chaud au marché de Noël.

20h : dîner au restaurant

—

Jour 2 : vendredi 5 décembre

9h : accueil des participant.es autour d’un café.

Session 3 : analyses discursives des cahiers de doléances

9h15-9h45 : Marion Bendinelli (Université Marie et Louis Pasteur, Laboratoire ELLIADD), « Les contributions Gilets jaunes : des écrits (a)typiques des cahiers citoyens ? L’exemple de la Franche-Comté ».

9h45-10h15 : Manon Pengam (CY Cergy Paris université / LT2D), « Que peut l’analyse du discours pour les cahiers de doléances ? Héritages et renouvellements».

10h15-10h45 : Véronique Magaud (Université Lyon 2 / ICAR), « Les cahiers de doléances : genre de discours et perspective comparative »

10h45-11h : discussions.

11h-11h15 : pause café

Session 4 : les doléances et leurs scripteur.ices

11h15-11h45 : Damien Déias (Université d’Aix-Marseille / LPL), « Formules et petites phrases dans les cahiers citoyens de Moselle : appropriation citoyenne d’objets discursifs médiatiques ».

11h45-12h15 : Loan Diaz (Conseil départemental de la Gironde / collectif POÉTHISME), « Une contre-culture doléante ? »

12h15-12h30 : discussions.

12h30 : déjeuner de fin de colloque.