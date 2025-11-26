Stéphanie Bertrand et Pierre Masson (dir.), La Belle Époque de la critique. La critique littéraire, de Barrès à Gide et Valéry

La Belle Époque de la critique. La critique littéraire, de Barrès à Gide et Valéry

Sous la direction de Stéphanie Bertrand et Pierre Masson

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque gidienne », n° 36, 2025.

L’enjeu des articles réunis ici est, à propos d’une période riche en écrivains-critiques, de comprendre comment leurs choix esthétiques et stylistiques ont pu être dictés par des stratégies d’entrée ou de repositionnement dans le champ littéraire et intellectuel de l’époque.

Existe également en version reliée - EAN 9782406189503 - au prix de 78 EUR.