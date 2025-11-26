Poste de Professeur Assistant T.T. en philologie computationnelle (Genève)

La Faculté des lettres de l'Université de Genève met au concours un poste de professeur-e assistant-e avec prétitularisation conditionnelle (tenure track) en philologie computationnelle.

CALENDRIER : Date limite de candidature : 15 janvier 2026.

Date d’entrée en fonctions : 1er août 2026.

CHARGE : Il s’agit d’un poste à charge complète comprenant des enseignements aux niveaux bachelor, master et post-grade ainsi que la direction de travaux de maîtrise universitaire et de thèses de doctorat.

Le/la candidat-e sera appelé-e à développer des recherches au niveau national et international dans son domaine de spécialisation et obtenir des financements extérieurs.

Il/elle devra également assumer les tâches de gestion et d’organisation au niveau des activités relatives aux humanités numériques et à celles de la Faculté des lettres.

PROFIL SOUHAITÉ : Le/la candidat-e sera spécialisé-e dans le domaine des humanités numériques avec une orientation textuelle (approches computationnelles des textes et traitement automatique des textes sur des grands ensembles de données). Une expertise en extraction d’information depuis les documents littéraires et historiques, dans la conception de corpus ou d'éditions numériques, et dans l'analyse des résultats est attendue.

Ses compétences computationnelles contribuent à faire avancer la recherche en humanités numériques, notamment du côté de l’intelligence artificielle appliquée aux disciplines de la Faculté des lettres. Sa mission est de poursuivre un programme de formation et de recherche en philologie computationnelle, qui contribue à faire progresser la Faculté des lettres dans ce domaine, en constituant un lien transversal entre ses disciplines.

Le/la candidat-e doit faire état de publications dans le domaine des humanités numériques mais aussi dans celui des études littéraires et de la philologie. Un engagement dans la réflexion critique et théorique sur l'utilisation des outils numériques dans le domaine des sciences humaines est également souhaité.

Lien vers l’annonce complète : https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=72408

Lien vers la chaire (futur département) d’humanités numériques : https://www.unige.ch/lettres/humanites-numeriques/accueil