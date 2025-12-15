Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Wissenschaftliche Mitarbeiterin. Postdoc (Univ. Regensburg, Allemagne)

Stellenausschreibung der Universität Regensburg

Der Lehrstuhl für Französische und Italienische Literatur- und Kulturwissenschaft, geleitet von Prof. Dr. Isabella von Treskow, Teil des

Instituts für Romanistik der Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, befasst sich mit Literatur und Kultur in ihren Beziehungen zu Gesellschaft, Politik und Geschichte, mit ästhetischer Wahrnehmung und Transkulturalität (Website: https://go.ur.de/treskow). Dort ist zum 01. März 2026 eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m/d) als Postdoc in Teilzeit (20 Stunden pro Woche) zu besetzen. Die befristete Beschäftigung erfolgt zur

eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung (Habilitation) mit einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren. (§ 2 Abs. 1 WissZeitVG). Die Vergütung erfolgt nach TV-L E 13.

Ihre Aufgaben:

- Forschung im Bereich der französischen und/oder italienischen Literatur- und Kulturwissenschaft (eigenständiges Forschungsprojekt zur Qualifikation)

- Lehre im Umfang von 2,5 SWS

- Möglichkeit zur Habilitation

- Mitarbeit an der Forschung des Lehrstuhls

- Mitarbeit in der administrativen Verwaltung

- Unterstützung von Transfer-Projekten (Third Mission), Vorhaben und Veranstaltungen im nationalen und internationalen Rahmen

Unsere Anforderungen:

- Abschluss eines einschlägigen Studiums (Master, Erstes Staatsexamen) sowie Promotion im Bereich der romanischen Literatur- und/oder Kulturwissenschaft

- Fremdsprachenkenntnisse (Niveau mind. C1)

- eigenständige, verantwortungsbewusste Arbeitsweise

- Skizze des Postdoc- oder Habilitations-Projekts (ca. 2 Seiten)

Wir bieten Ihnen:

- eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in kollegialer Arbeitsatmosphäre

- Einbettung in ein lebendiges nationales und internationales Netzwerk

- engagierte Unterstützung Ihrer Vorhaben

- Möglichkeiten der Weiterbildung sowie Kooperationsmöglichkeiten innerhalb der Universität und mit den mit ihr verbundenen Institutionen

—

Die Universität Regensburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Die Universität Regensburg setzt sich besonders für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein (Informationen unter https://www.uni-regensburg.de/universitaet/personalentwicklung/familien-service).

Bei im Wesentlichen gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bevorzugt eingestellt. Bitte weisen Sie auf eine vorliegende Schwerbehinderung ggf. bereits in der Bewerbung hin.

Bitte beachten Sie, dass wir Kosten, die bei einem etwaigen Vorstellungsgespräch für Sie anfallen sollten, nicht übernehmen können.

—

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Prof. Dr. Isabella v. Treskow (E-Mail: isabella.von-treskow@ur.de/Telefon: 0941-943-3373) oder an Frau Carmen Dallmaier

(E-Mail: Sekretariat.von-Treskow@ur.de/Telefon: 0941-943-3374). Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung, die bis zum 18. Januar 2026 ausschließlich über den Bewerbungsbutton unter folgendem Link möglich ist: https://karriere.uni-regensburg.de/jobposting/31a20ff5251b736abfb83ee3efb0ac45fcb51e8c