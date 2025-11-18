Éditer la poésie en Suisse romande (1900-2025). Trois postes de chercheurs (Lausanne)

Dans le cadre de leur projet de recherche FNS « Éditer la poésie en Suisse romande (1900-2025). Livres, revues, performances », dirigé par les prof. Dominique Kunz Westerhoff (UNIL), Daniel Maggetti (UNIL) et Patrick Suter (UNIBE), trois postes sont mis au concours à l’UNIL.

- Un poste de Doctorant·e FNS à 100%

- Un poste de Chercheur·euse FNS Senior à 80%

- Un poste de Chercheur·euse FNS Senior à 50%

Entrée en fonction au 1er février 2026

Délai de candidature au 5 décembre 2025.