Concepteur·rice de site éditorial pour la revue d'esthétique Couturière

Création de site web – revue Couturière (Classiques Garnier)

La revue interartistique Couturière, publiée par Classiques Garnier, recherche un·e webdesigner / développeur·se pour la création de son site internet.

Revue interartistique et interdisciplinaire, Couturière accorde une attention particulière aux formes, aux gestes, aux pratiques et aux croisements entre arts, théorie et création.

Le site devra permettre :

– la publication d’articles et de dossiers éditoriaux,

– l’accueil de formats audio / podcasts,

– une mise en valeur claire et élégante des contenus, en cohérence avec l’exigence éditoriale de l’éditeur.

Compétences attendues :

– conception de sites éditoriaux (WordPress ou équivalent)

– sensibilité au design, à la typographie et aux projets culturels

– autonomie, rigueur, capacité de dialogue avec une équipe éditoriale

Profil recherché: Autonome et rigoureux, disposant d’une expérience dans la création de sites éditoriaux ou culturels. Sensibilité affirmée à la littérature et aux arts. Capacité à concevoir un site évolutif intégrant des formats textuels et audio (podcasts), et à travailler en dialogue étroit avec une équipe éditoriale exigeante. Une connaissance des enjeux de l’édition et des revues est fortement appréciée.

Mission ponctuelle. Calendrier à définir.

Rémunération: 2000 EUR.

Merci d’adresser portfolio / références et une courte présentation à revuecouturiere@gmail.com