Vacations : TD de littérature française du MA au XVIIe siècle-L1- Université Sorbonne Nouvelle

Un cours de littérature intitulé « Le spectacle de la violence » est à pourvoir pour le Semestre 2 (deuxième semestre de la L1) à l’université de la Sorbonne Nouvelle.

Le descriptif et les œuvres sont les suivants :

« La bataille est merveilleuse et totale », nous dit La Chanson de Roland. Les coups d’épées tranchent les corps, les morts s’accumulent. Au temps des guerres de religion, Les Tragiques construisent le spectacle d’une violence inouïe, à la fois réelle et métaphorique, entre gloire épique et misères tragiques. Dans Athalie, la dernière pièce de Jean Racine, la violence est résolument tragique : impossible de s’extraire de l’enchaînement des massacres qui pousse la mère à tuer ses enfants, et l’enfant-roi à assassiner sa grand-mère. La mise en spectacle d’une telle violence repousse les limites de la représentation théâtrale. Comment donner à voir l’insupportable ? Et pourquoi ? La violence fait-elle les héros ? Nous nous interrogerons sur les modalités du spectacle de la violence - sur le rôle de l’oralité et sur la construction des images - ainsi que sur ses effets (sidération, émotion, admiration) et sur la place laissée au jugement et à la réflexion. Cela nous amènera à poser la question de notre lecture au présent des textes du passé : que faire de ces chants qui appellent à la croisade ou à la vengeance, et qui font de tueurs fanatiques des héros ? Faut-il cesser de les lire ? Comment comprendre leur troublante beauté ?

Œuvres au programme :

La Chanson de Roland (GF, éd. Dufournet)

Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques (Livre 1) (Poésie-Gallimard, éd. Lestringant)

Racine, Athalie (éd. Forestier, Folio-théâtre)

Volume horaire : 4 heures par semaine

Les créneaux horaires sont pour le moment (mais ils peuvent encore être modifiés)

le lundi de 14h à 16h

le mercredi de 14h à 16h

Période : de la semaine du 19 janvier à celle du 13 avril 2026

Enseignement exclusivement en présence.

Effectifs : une quarantaine d'étudiant.es.

Pour plus de précisions sur les conditions de recrutement et sur l'organisation du cours, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : tiphaine.pocquet-du-haut-jusse@sorbonne-nouvelle.fr