Vacations : TD de Littérature XVIIe à CY Cergy Paris Université

Deux TD de littérature du XVIIe (dix-septième) siècle à pourvoir au semestre 4 (deuxième année de licence de Lettres) à l'Université de Cergy : lecture d'oeuvres et/ou de textes.

Volume horaire : séances d'1h30 hebdomadaires.

Période : de la semaine du 12 janvier à celle du 12 avril 2026.

Enseignement exclusivement en présence.

Effectifs : une trentaine d'étudiants par groupe.