Vacations : TD de Littérature XVIIe à CY Cergy Paris Université
Publié le par Marc Escola (Source : Pierre-Henri Kleiber)
Deux TD de littérature du XVIIe (dix-septième) siècle à pourvoir au semestre 4 (deuxième année de licence de Lettres) à l'Université de Cergy : lecture d'oeuvres et/ou de textes.
Volume horaire : séances d'1h30 hebdomadaires.
Période : de la semaine du 12 janvier à celle du 12 avril 2026.
Enseignement exclusivement en présence.
Effectifs : une trentaine d'étudiants par groupe.