3e appel à candidatures pour le programme Horizon Europe MSCA-Cofund CHORAL : 14 postes de doctorat en patrimoine culturel

Dans le cadre de l’Alliance UNITA, 14 doctorants et doctorantes rejoindront le programme CHORAL dédié au Patrimoine Culturel.

Coordonné par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, CHORAL (Cultural Heritage Outreach in RomAnce Languages) est un programme Horizon Europe Marie Skłodowska Curie co-financé par l’Union européenne. Ce programme prestigieux est associé au Hub patrimoine culturel, un réseau de recherche international au sein de l’Alliance UNITA, structurant son écosystème de recherche autour des défis liés au patrimoine culturel.

À propos du programme CHORAL

CHORAL vise à former des chercheurs et chercheuses internationales de haute qualité et à favoriser le développement d’une recherche interdisciplinaire, internationale et intersectorielle, abordant divers aspects du patrimoine culturel. Bien qu’ancré dans le patrimoine culturel, le programme couvre un large éventail de domaines scientifiques, incluant l’architecture, l’anthropologie, les arts et la culture, l’informatique, l’histoire, la littérature, la linguistique, la gestion, la musicologie, et bien plus encore.

Les candidats et candidates sélectionnées seront inscrites dans des programmes de doctorat en cotutelle, débouchant sur un double diplôme et impliquant une mobilité internationale.

Les lauréats et lauréates de CHORAL bénéficieront d’événements spécifiques et d’un programme de formation doctorale sur mesure.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 janvier 2026, avec 14 postes pour 21 sujets de recherche dans 6 universités de l’alliance UNITA (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université Savoie Mont Blanc, Università di Torino, Universidad de Zaragoza, Università degli Studi di Brescia and Universitatea Transilvania din Brașov) pour une thèse de 3 ans entièrement financée, commençant à l’automne 2026.

Pourquoi effectuer une thèse au sein du programme CHORAL ?

Bénéficiez d’une formation et d’une recherche de haute qualité garanties par l’expertise des laboratoires de recherche de l’Alliance au sein du pôle dédié au patrimoine culturel.

Bénéficiez d’un accompagnement dédié : de l’accueil à l’insertion professionnelle.

Soyez un acteur de la transformation sociale, économique et culturelle des territoires ruraux et transfrontaliers de montagne.

Bénéficiez d’allocations de mobilité et de voyage et d’une aide aux frais de recherche.

Obtenez un double diplôme délivré par deux universités européennes.

Comment candidater ?

Les candidatures s'effectuent sur une plateforme et doivent s'appuyer sur les modèles fournis par le programme.

Toutes les informations sont disponibles à https://www.research.univ-unita.eu/en/choral-project/for-applicants.html

Pour plus d’informations, contactez l’équipe CHORAL : choral@univ-pau.fr