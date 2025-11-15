Programme doctoral d'études françaises et francophones et de linguistique française à l'université d'Indiana

Le programme de doctorat en études françaises et francophones et le programme de doctorat en linguistique française de l'université d'Indiana à Bloomington lancent un appel à candidatures pour l'année 2026-2027.

Le Département de français et d'italien de l'université de l'Indiana à Bloomington accueille les candidatures pour ses deux programmes de doctorat en français (études françaises et francophones et linguistique française) pour l'année académique 2026-2027. Nous mettons l'accent sur la recherche interdisciplinaire et la formation pédagogique afin de préparer les doctorant.e.s à des carrières dans la recherche, l'enseignement et d'autres domaines au sein et en dehors l'université.

Notre désignation comme Centre d'excellence de l'Ambassade de France aux États-Unis reconnaît et renforce nos résultats exceptionnels en matière de recherche, d'enseignement et de formation des diplômé.e.s. Elle offre à nos doctorant.e.s un accès privilégié à des ressources, des programmes et des financements qui soutiennent leur préparation et garantissent le plus haut niveau de développement interdisciplinaire et professionnel.

Le programme d'études françaises et francophones se concentre sur l'étude interdisciplinaire de la littérature, du théâtre, du cinéma et d'autres médias francophones, comme en témoignent notre large éventail de cours et les intérêts de recherche de nos professeur.e.s, qui couvrent les périodes allant du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Le programme est classé parmi les 10 meilleurs du pays par le Conseil national de la recherche. Nous nous distinguons non seulement par l'étendue et la profondeur de notre programme d'études, mais aussi par la formation pédagogique, le mentorat et la professionnalisation que nous offrons aux doctorant.e.s, comme en témoigne notre excellent taux de placement. Pour plus d'informations, notamment sur les profils des enseignants, veuillez consulter le site https://frit.indiana.edu/graduate/french-francophone.html

Le programme de linguistique française offre un environnement dynamique pour une formation spécifique au français dans les domaines fondamentaux de la linguistique (syntaxe, sémantique, morphologie et phonologie), ainsi que des cours sur l'histoire de la langue françaiss, les contacts linguistiques, la lexicologie et la lexicographie, et les langues pidgin/créoles. Notre programme se concentre également sur l'étude du français comme langue maternelle et langue étrangère en Amérique du Nord, ainsi que sur les langues régionales de France (picard, breton, occitan). Nous travaillons en étroite collaboration avec le département de linguistique et nos doctorant.e.s suivent certains de leurs cours avec les professeur.e.s de ce département. Pour plus d'informations, notamment sur le profil des enseignant.e.s, veuillez consulter le site https://frit.indiana.edu/graduate/french-linguistics.html

Nous proposons des programmes de financement compétitifs sur 5 ans sous forme de bourses et de postes d'assistant.e.s d'enseignement, comprenant une assurance maladie, des salaires mensuels et une réduction des frais de scolarité. Nos doctorant.e.s bénéficient souvent d'une année supplémentaire de financement grâce à des bourses et des récompenses accordées par le College of Arts & Sciences et/ou de l'université. Le département met également à disposition un financement annuel pour la recherche et les déplacements, ainsi qu'une bourse compétitive d'un semestre pour la rédaction de thèses.

Tirant parti de la gamme exceptionnellement large de cours proposés par les nombreux autres départements, programmes et centres universitaires de l'université, tou.te.s nos doctorant.e.s poursuivent une mineure en plus de leur diplôme en français. Parmi les mineures récemment obtenues, citons l'anthropologie, l'histoire de l'art, les études africaines, la littérature comparée, la théorie critique, les études culturelles, les études des médias, les études de genre, les études latino-américaines et caribéennes, les études des médias et les études de la Renaissance.

En plus d'une formation pédagogique complète, nous proposons des ateliers et des forums de professionnalisation et encourageons les collaborations entre doctorant.e.s et professeur.e.s. Les doctorant.e.s participent à la gouvernance estudiantine, acquièrent de l'expérience dans l'organisation de conférences et facilitent les activités parascolaires. Notre Walter Center for Career Achievement prépare les doctorant.e.s diplômé.e.s à des parcours professionnels alternatifs en dehors du monde universitaire.

Avec une population de 80 000 habitants, Bloomington est une ville universitaire pittoresque qui se caractérise par une communauté diversifiée, vivante et multiculturelle, une scène artistique, gastronomique et musicale active, ainsi qu'un campus historique reconnu au niveau national pour sa beauté. Située à moins d'une heure d'un grand aéroport international à Indianapolis desservi par toutes les grandes compagnies aériennes américaines, Bloomington est une ville sure, abordable et pratique où vivre. Venez découvrir tout ce que Bloomington a à offrir ! Les candidat.e.s accepté.e.s peuvent bénéficier d'un financement pour visiter le campus chaque printemps.

Où l'université d'Indiana vous mènera-t-elle ? Nos programmes de doctorat ont un excellent taux de placement. Parmi les placements universitaires à temps plein ces dernières années, on peut citer : Ball State University, Baylor University, Binghamton University, Colby College, Davidson College, Hanover College, Kennesaw State University, Kenyon College, Rice University, St. Lawrence University, University of Houston, University of North Georgia et University of Chicago.

Comment postuler: https://frit.indiana.edu/graduate/how-to-apply.html

Dates limites pour l'admission à l'automne 2026 :

1er décembre 2025 (candidatures internationales)

15 janvier 2026 (candidatures américaines)

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Directeur des études françaises et francophones : Professeur Brett Bowles, bowlesb@iu.edu

Directeur de linguistique française : Professeur Kevin Rottet, krottet@iu.edu