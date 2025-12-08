Doctorat en écopoétique, littérature francophone (Pau-Turin)

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (chaire Enjeux écopoétiques contemporains), en partenariat avec l’Université de Turin, ouvre une bourse de doctorat dans le domaine de l’écopoétique, dans le cadre du programme européen CHORAL.

Le projet, pour lequel la candidature doit être déposée en anglais, porte le titre suivant :

At the Sources of the Anthropocene: Ecological Crisis and Technoscientific Progress in Francophone Literature

La bourse offre un financement favorable, une double inscription UPPA–UniTo et d’excellentes conditions de recherche.

Important : il s’agit d’une bourse de mobilité européenne ; les candidat·e·s ne doivent donc pas avoir résidé en France plus de quelques mois au cours des dernières années.

Voici les liens pour l'appel à candidature :

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/388097

https://www.research.univ-unita.eu/en/choral-project.html