Soirée autour de la seconde livraison de la revue Couturière : "Présences artistiques iraniennes. Création et résistance" (La Fab / Librairie du jour, Paris)
La revue interartistique Couturière et le fonds de dotation agnès b. ont le plaisir de vous convier à une
soirée de lancement du n°2 de la revue Couturière: "Présences artistiques iraniennes: création et résistance"
(Laurent Garreau et Parya Vatankhah dir.), qui se tiendra à La Fab. / Librairie du jour (6 place Jean-Michel Basquiat, Paris, 75013), samedi 06 décembre 2025, de 19h à 22h.
Au programme de la soirée:
vernissage de l'exposition: Éclats de douleur, par Parya Vatankhah et lancement du n°2 de la revue Couturière avec une lecture-performance de Coraly Zahonero, sociétaire de la Comédie Française, et Parya Vatankhah, artiste chercheuse.