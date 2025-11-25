Comment faire la révolution avec les textes ? Rencontre autour des métiers du texte, séance 5 (Lille)

RENCONTRES METIERS DU TEXTE

2025-2026

UNIVERSITE DE LILLE, DEPARTEMENT HUMANITES, ALITHILA & BHUMA

Les Rencontres Autour des Métiers du Texte s’organisent selon le principe fructueux de la triade : deux professionnel-elle (s), un ou une chercheur/chercheuse sont invités à parler au cours d’une séance de deux heures sur les relations entretenues entre leur métier et les textes, leur pratique de la lecture, de l’écriture et de la recherche et leur métier.

Rencontres organisées par Dominique Dupart et Alice Jousseaume

avec la collaboration de tous les responsables de séances.

—

Séance 5 : Comment faire la révolution avec les textes ?

Responsable : Alice Jousseaume, CELLF

Lundi 8 Décembre - 17h-19h- Bibliothèque Michelet

*Guillaume MAZEAU, Enseignant-chercheur en Histoire à l'université Paris 1, auteur de Bain de l'Histoire consacré à l'assassinat de Jean-Paul Marat (2009), collaborateur-conseiller dramatique de Joël Pommerat pour le spectacle Ça ira(1) Fin de Louis, 2015.

*Hugues JALLON, Éditeur et écrivain, auteur de Le cours secret du monde, Verticales, 2025, et Le Temps des salauds, quand le fascisme devient réel, Divergence, 2025.

*Olivier RITZ, Enseignant-chercheur en littérature française à l'université Paris Cité, spécialiste de l'histoire littéraire pendant la Révolution française.