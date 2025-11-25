Agenda
Infofiction. Pacte factuel et flottements fictionnels dans la presse magazine (Paris Nanterre)

Colloque

Infofiction

Pacte factuel et flottements fictionnels dans la presse magazine 

Université Paris Nanterre

Bâtiment Ricoeur L, Salle LR15, rez-de-chaussée

 Programme

Jeudi 11 décembre

8 h 45    Accueil

9 h 15    Mot d’introduction 

Séance 1 : Divertissement, vulgarisation et fictionnalisation

9 h 30    Yoan Vérilhac (Université de Nîmes), « Comment reconnaitre un magazine de divertissement quand on en voit un ? Encodage du genre et modes de lecture de l’information divertissante dans la presse magazine »

10 h 10  Aurélie Huz (Université Paris Nanterre), « Imaginaires du futur et discours de la science dans la presse de vulgarisation scientifique »

10 h 50  Pause 

Séance 2 : Fictionnel / factuel

11 h 10  Mélodie Simard-Houde (Université du Québec à Trois-Rivières), « L’infofiction à l’échelle du magazine sentimental : lecture réflexive et lecture esthétique »

11 h 50  Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre), « Fictionnel/factuel dans l’écosystème du kiosque à journaux et la série culturelle de ses imprimés »

12 h 30  Déjeuner 

Séance 3 : Presse de faits divers

14 h 00  Will Straw (Université McGill), « Midnight, Minuit, Globe : les circulations de l’infofiction montréalaise au-delà des frontières »

14 h 40  Harold Bérubé (Université de Sherbrooke), « “Histoires policières vraies” et “Drames étranges de la vie réelle” : la difficile mise en œuvre de l’infofiction dans Police Journal (1942-1954) »

15 h 20  Rachel Nadon (Université Laval), « Poétique de la “visibilité” : analyse croisée d’enjeux infofictionnels dans Allô Police, Le Journal des Vedettes et Échos Vedettes (1953-1969) »

16 h 00  Pause 

16 h 30  Entretien avec Lisa Delille, journaliste et écrivaine

 —

Vendredi 12 décembre

9 h 00    Accueil

Séance 4 : Dispositifs médiatiques et modes de lecture

9 h 30    Adrien Rannaud (Université de Toronto), « Les vedettes en série : stratégies textuelles et conditions matérielles de l’infofiction dans la presse de célébrités au Québec »

10 h 10  Marie-Pier Luneau (Université de Sherbrooke), « Autopsie de la matérialité info-fictionnelle : chirurgie à cœur ouvert de la presse de confession sentimentale au Québec »

10 h 50  Pause 

Séance 5 : Pratiques singulières et collectives de l’infofiction

11 h 10  Marie-Ève Thérenty (Université Montpellier 3), « L’affaire Lacaze ou “le sombre roman d’un jeune homme riche”. Fait divers et infofiction pendant les Trente Glorieuses »

11 h 50  Loïc Artiaga (Université de Pau et des Pays de l’Adour), « Malko reporter. Gérard de Villiers avant SAS (1950-1960)  

12 h 30  Déjeuner

14 h 00  Séance 6 : Présentations des stagiaires :

Samuel Charland, Sheila Gaudreau et Roxanne Larivée.