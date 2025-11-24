Lector in poematis. Le lecteur dans la poésie gréco-latine
Sous la direction de Bruno Bureau, Bénédicte Delignon, Jean-Christophe Jolivet et Régine Utard
Le présent ouvrage est le fruit d’un colloque international qui s’est tenu en 2021 à la faculté des lettres de Sorbonne Université, à l’occasion du dixième anniversaire de la disparition du professeur Jacqueline Dangel. Il a réuni des spécialistes des littératures grecque et latine autour de la question des représentations du lecteur dans la poésie antique.
C’est à la présence du lecteur et à ses relations avec l’auteur et à leur impact sur le texte lui-même que s’intéressent les différents articles ici regroupés, en s’interrogeant sur la pertinence, pour les corpus antiques, de certaines notions définies par Umberto Eco et l’école de Constance. Sont ainsi explorés les multiples visages du « lecteur empirique », l’inscription dans le poème de la confrontation de ce dernier avec le « lecteur modèle », la dialectique qui préside aux rapports du poète et du lecteur lorsque le second est impliqué par le premier dans le processus de création, la position particulière du lecteur dans des performances (théâtre, récitations) qui constituent, pour les Anciens, des formes de lecture, ou encore le statut de la lectrice, qui peut être représentée par un auteur ou par une autrice. Ces questionnements mettent à l’épreuve des théories de la réception des œuvres empruntées à des ères chronoculturelles variées, depuis la Grèce archaïque et classique jusqu’à la latinité tardive, en passant par la latinité classique et impériale, avec une incursion du côté du néo-latin.
RemerciementsAvant-proposIntroduction
Première partie. Du destinataire singulier au lecteur anonyme : les multiples visages du lecteur empirique
Flora Iff-Noël
Inclusus aut exclusus lector ?
Les postures du lecteur chez Catulle
Mario Citroni
L’épître en vers et le public augustéen
Eleonora Tola
Figures de lecteurs dans les Tristes et les Pontiques d’Ovide
Stephen Harrison
Reading Vergil in Horace, Odes, IV, 12
Deuxième partie. De l’ineptus lector au doctus lector : la quête du lecteur idéal
Pierre-Alain Caltot
L’Énéide et la lecture au second degré
Les occurrences de secundus chez Virgile, de la référence intertextuelle au code métapoétique
Franck Collin
Poétique virgilienne de la sublectio comme lecture profonde
Aliénor Cartoux
Lire et juger au temps du Principat
Auguste, figure de lecteur dans la poésie ovidienne
Benjamin Goldlust
Figures et fonctions du lecteur dans les Saturnales de Macrobe
Maria Luisa Delvigo
Defensor Vergilii: Servio e il lettore incompetente
Michel Fartzoff
Pindare et son public : la construction de la réception dans les scholies à Pindare
Troisième partie. La dialectique du poète et du lecteur
Baptiste Boulinguez-Ambroise
Circonscrire le narrataire-élève dans les Astronomica de Manilius
Thomas Baier
Martial et ses lecteurs
Luciano Landolfi
Me modo laudabas et carmina nostra legebas (Properzio, Elegie, II, 24c, 21)
Cinzia ‘lettrice modello’, Cinzia ‘giudice’ delle elegie properziane
Franca Ela Consolino
Choix littéraires et sollicitations aux lecteurs dans la Consolatio : I m. 1 et I m. 3 ; III m. 12
Giovanna Galimberti Biffino
Si le lecteur est aussi auteur : à propos du rapport dialectique entre auteur et lecteur d’après les Lettres de Pline le Jeune
Quatrième partie. Quand le lecteur est aussi un spectateur. Écrits et lecteurs dans la tragédie grecque
Julien Bocholier
Écrits et lecteurs dans la tragédie grecque
Thomas A. Schmitz
LesGrenouilles d’Aristophane et le début du canon littéraire en Grèce
Antoine Foucher
Lecteurs et lectures du uersus aureus chez Sénèque
Cinquième partie. La lecture et le genre
Aline Estèves
La représentation des lectrices dans l’Ars amatoria d’Ovide
Fictionnaliser l’équité érotique des sexes
Thea Selliaas Thorsen
The reader of Ovidian Heroides 15 and the ancient tradition of female superscription
Séverine Clément-Tarantino
Siste gradum : interlocuteurs/interlocutrices et lecteurs (/lectrices ?) dans les poèmes de Martha Marchina (1600‑1646)Index