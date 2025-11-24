Lector in poematis. Le lecteur dans la poésie gréco-latine

Sous la direction de Bruno Bureau, Bénédicte Delignon, Jean-Christophe Jolivet et Régine Utard

Le présent ouvrage est le fruit d’un colloque international qui s’est tenu en 2021 à la faculté des lettres de Sorbonne Université, à l’occasion du dixième anniversaire de la disparition du professeur Jacqueline Dangel. Il a réuni des spécialistes des littératures grecque et latine autour de la question des représentations du lecteur dans la poésie antique.

C’est à la présence du lecteur et à ses relations avec l’auteur et à leur impact sur le texte lui-même que s’intéressent les différents articles ici regroupés, en s’interrogeant sur la pertinence, pour les corpus antiques, de certaines notions définies par Umberto Eco et l’école de Constance. Sont ainsi explorés les multiples visages du « lecteur empirique », l’inscription dans le poème de la confrontation de ce dernier avec le « lecteur modèle », la dialectique qui préside aux rapports du poète et du lecteur lorsque le second est impliqué par le premier dans le processus de création, la position particulière du lecteur dans des performances (théâtre, récitations) qui constituent, pour les Anciens, des formes de lecture, ou encore le statut de la lectrice, qui peut être représentée par un auteur ou par une autrice. Ces questionnements mettent à l’épreuve des théories de la réception des œuvres empruntées à des ères chronoculturelles variées, depuis la Grèce archaïque et classique jusqu’à la latinité tardive, en passant par la latinité classique et impériale, avec une incursion du côté du néo-latin.

Sommaire

RemerciementsAvant-proposIntroduction

Première partie. Du destinataire singulier au lecteur anonyme : les multiples visages du lecteur empirique

Flora Iff-Noël

Inclusus aut exclusus lector ?

Les postures du lecteur chez Catulle

Mario Citroni

L’épître en vers et le public augustéen

Eleonora Tola

Figures de lecteurs dans les Tristes et les Pontiques d’Ovide

Stephen Harrison

Reading Vergil in Horace, Odes, IV, 12

Deuxième partie. De l’ineptus lector au doctus lector : la quête du lecteur idéal

Pierre-Alain Caltot

L’Énéide et la lecture au second degré

Les occurrences de secundus chez Virgile, de la référence intertextuelle au code métapoétique

Franck Collin

Poétique virgilienne de la sublectio comme lecture profonde

Aliénor Cartoux

Lire et juger au temps du Principat

Auguste, figure de lecteur dans la poésie ovidienne

Benjamin Goldlust

Figures et fonctions du lecteur dans les Saturnales de Macrobe

Maria Luisa Delvigo

Defensor Vergilii: Servio e il lettore incompetente

Michel Fartzoff

Pindare et son public : la construction de la réception dans les scholies à Pindare

Troisième partie. La dialectique du poète et du lecteur

Baptiste Boulinguez-Ambroise

Du disciple à l’initié

Circonscrire le narrataire-élève dans les Astronomica de Manilius

Thomas Baier

Lector in Epigrammatis

Martial et ses lecteurs

Luciano Landolfi

Me modo laudabas et carmina nostra legebas (Properzio, Elegie, II, 24c, 21)

Cinzia ‘lettrice modello’, Cinzia ‘giudice’ delle elegie properziane

Franca Ela Consolino

Choix littéraires et sollicitations aux lecteurs dans la Consolatio : I m. 1 et I m. 3 ; III m. 12

Giovanna Galimberti Biffino

Si le lecteur est aussi auteur : à propos du rapport dialectique entre auteur et lecteur d’après les Lettres de Pline le Jeune

Quatrième partie. Quand le lecteur est aussi un spectateur. Écrits et lecteurs dans la tragédie grecque

Julien Bocholier

Écrits et lecteurs dans la tragédie grecque

Thomas A. Schmitz

Lector in navigio

LesGrenouilles d’Aristophane et le début du canon littéraire en Grèce

Antoine Foucher

Lecteurs et lectures du uersus aureus chez Sénèque

Cinquième partie. La lecture et le genre

Aline Estèves

La représentation des lectrices dans l’Ars amatoria d’Ovide

Fictionnaliser l’équité érotique des sexes

Thea Selliaas Thorsen

The reader of Ovidian Heroides 15 and the ancient tradition of female superscription

Séverine Clément-Tarantino

Siste gradum : interlocuteurs/interlocutrices et lecteurs (/lectrices ?) dans les poèmes de Martha Marchina (1600‑1646)Index