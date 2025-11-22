Louis-Charles Maurice-Saint-Aguet, L'Épée (inédit en français, éd. Barbara T. Cooper)

Cette histoire, dont l’action se passe à Saint-Domingue, en France et en Espagne à l’époque du Consulat et du Premier Empire, jette aussi un regard en arrière sur l’extermination des Indiens caraïbes par les colonisateurs espagnols et sur l’émigrationdes aristocrates français sous la Révolution.

Ces conflits passés servent de toile de fond, dans la partie principale du texte, à l’évocation de l’expédition Leclerc mandatée par Napoléon Bonaparte (en 1802) pour reprendre possession d’Haïti et y rétablir l’esclavage des Noirs et de la guerre d’Espagne (1808-1814), combat destiné à placer ce pays sous l’autorité de la France.

Mais à côté de ces affrontements militaires, l’auteur raconte aussi l’histoire d’un amour frustré, ou plutôt retardé, avec ses obstacles et ses talismans, dont le plus important est l’épée du marquis de Roverda.

Sommaire

INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v

Un début sous le signe de l’exotisme et de la mort … ix

L’épée … … … … … x

Tahiba, le cacique caraïbe … … … x

Antonia, une héroïne courageuse et déterminée … xii

Des frères d’armes … … … … xii

La quête de l’être aimé, l’épée et la guerre d’Espagne xiv

Une rivalité amoureuse presque aussi redoutable

que la guerre xvi

Ls convulsions violentes de l’Histoire et de l’histoire xvii

Vers une lecture historico-symbolique plus poussée ? xviii

NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxi

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxiii



L’ÉPÉE

I Antonia … … … … … 3

II Le dernier des Caraïbes … … … 11

III La vengeance … … … … 21

IV Deux Français … … … … 33

V Amour filial … … … … 43

VI La citadelle … … … … 55

VII Quinze à table … … … … 65

VIII Solarez … … … … 73

IX L’expiation … … … … 83

X La fuite … … … … 91

XI À bord … … … … … 97

XII À Nice … … … … … 107

XIII Caroline … … … … 117

XIV La confidence … … … … 127

XV Les rivales … … … … 135

XVI Le retour … … … … 145

XVII La devise du père … … … 155

ANNEXES … … … … … 167

1 : Le père de l’auteur … … … … 169

2 : Louis-Charles Maurice-Saint-Aguet … … 171



