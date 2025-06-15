Theodor Fontane, Perdu à jamais

Traduction de l’allemand, préface, notes et chronologie par John E. Jackson

Ce chef-d’œuvre de Fontane avait été traduit sous le titre Jours disparus dans le volume Bouquins où Claude David avait réuni en 1992 quatre romans de Fontane avec le texte de Thomas Mann. Ce volume est épuisé depuis longtemps et le roman n’a jamais été publié séparément en français. La traduction de John E. Jackson, poète, auteur de nombreux essais critiques, dont De l’expérience poétiquepublié récemment au Bruit du temps, réussit à être d’une grande élégance tout en restant extrêmement fidèle à l’original sans en gommer les complexités.