Le cas Dancourt (1661-1725). Actualités d’un professionnel du spectacle, 300 ans après sa mort (Paris & Versailles)

Colloque-festival

Le cas Dancourt (1661-1725)

Actualités d’un professionnel du spectacle, 300 ans après sa mort

Paris et Versailles, les 4, 5 et 6 décembre 2025

Inscription obligatoire avant le 3 décembre via ce lien : https://forms.gle/FKLFoe3vToQeU8AP6

—

Acteur central de la troupe de la Comédie-Française naissante et auteur d’une soixantaine de pièces, dont plus d’un tiers remportèrent un important succès scénique, Florent Carton Dancourt est un nom connu de l’histoire littéraire. Néanmoins, celui qui fut en son temps un professionnel majeur de la vie théâtrale est un exemple frappant de la relégation subie par nombre de ses contemporains dramaturges de la fin du règne de Louis XIV. Ses pièces, comme celles de Fatouville, Regnard, Dufresny ou Lesage, sont quasi absentes depuis presque deux siècles de l’affiche des théâtres autant que des programmes scolaires et des enseignements universitaires. Dancourt est devenu un auteur mineur, alors qu’il fut un artiste prééminent par l’extrême fécondité de son œuvre, ses ambitions de carrière, sa réputation ambivalente, ainsi que par sa visibilité et ses responsabilités au sein de la Comédie-Française.

Aujourd'hui, cela fait 300 ans que le comédien-auteur est mort. Nous saisissons ce prétexte pour lui dédier un colloque-festival. L’objectif de cette manifestation n’est pas de tailler à Dancourt une place au sein d’un panthéon tardif, mais plutôt d’interroger la centralité de sa position en tant qu’acteur et dramaturge à un moment où le renouvellement de la scène comique coïncide avec l’émergence d’une politique théâtrale institutionnelle et l’épanouissement d’un public urbain sensible aux arts et aux divertissements mondains. Dans une période où les professionnels du spectacle doivent composer avec les exigences du public, tout autant qu’avec celles de l’institution naissante, Dancourt apparaît comme une figure incontournable.

Notre colloque-festival entend aussi choisir ce temps commémoratif pour donner corps et voix à l’art protéiforme du dramaturge, et mesurer quels affects peuvent encore être mobilisés par une œuvre qui célèbre l’imagination, l’audace et l’innovation.

—

Programme

Jeudi 4 décembre – Comédie-Française (Salon Mounet-Sully, Place Colette, 75001 Paris)

8h30 Accueil

9h00 Allocutions d’ouverture par Clément Hervieu-Léger, administrateur général de la Comédie-Française, et Louis-Gilles Pairault, conservateur de la Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française

Introduction du colloque par le comité d’organisation

Dancourt dans l’institution (Modération Céline Candiard)

9h40 Jan Clarke (Durham University) - Dancourt : A Company man ?

10h00 Orléna Beylard (Université Rennes 2) - Le « goût » princier dans le théâtre de Dancourt

10h20 Discussion et pause

Questionnements génériques (Modération Tiphaine Karsenti)

11h00 François Rémond (Université Sorbonne Nouvelle) - Dancourt : Nostalgie de la farce baroque à l'âge de la Comédie-Française

11h20 Zoé Schweitzer (Université Jean-Monnet – Saint-Étienne) - La Mort d’Hercule, une tragédie mortelle ?

11h40 Discussion et communication apéritive : Jacqueline Razgonnikoff (Comédie-Française) - Boire et manger avec Dancourt

12h15 Pause déjeuner

Questions d’auctorialité (Modération Jeanne-Marie Hostiou)

14h00 Justine Mangeant (Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines) - Dancourt, nom collectif ? Étude des cas de créations collaboratives à la Comédie-Française entre 1687 et 1692

14h20 Lola Marcault-Derouard (Université Paris Cité) - Dancourt : minor, mais pourquoi ? De la valeur de la dancourade et de son auteur

14h40 Discussion et pause

Mythologie, opéra, machines (Modération Françoise Rubellin)

15h20 Anthony Saudrais (Université de Rouen Normandie) - Les machines de Dancourt au théâtre de la Comédie-Française

15h40 Angélique Chevalley (Université de Lausanne) - Dramaturgie du merveilleux à la Comédie-Française : Dancourt et la comédie mythologique

16h00 Judith le Blanc (Université de Rouen Normandie) et Karine Abiven (Université de Rouen Normandie), avec la participation de Benjamin Narvey (luth) - Dancourt et la parodie : « enchérir » sur l'opéra ?

16h30 Discussion

17h00 Dancourt en scènes. Extraits choisis pour deux actrices

Lecture par Dominique Blanc et Danièle Lebrun, sociétaires de la Comédie-Française

Textes choisis et établis par Sarah Harvey (University of Victoria), Jeanne-Marie Hostiou (Université Sorbonne Nouvelle) et Martial Poirson (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)

Vendredi 5 décembre – Centre de Musique Baroque de Versailles (Salle Lalande, 22 avenue de Paris, 78000 Versailles)

9h30 Accueil

Fête et divertissement (Modération Guy Spielmann)

10h00 Kim Gladu (Université du Québec à Rimouski) - Dancourt et la fête galante

10h20 Gerrit Berenike Heiter (Universität Wien) - Le topos des « Noces de village » sur scène à l’époque de Dancourt (1661–1725)

10h40 Discussion et pause

Dancourt à la cour (Modération Sylvain Cornic)

11h20 Barbara Nestola (Centre de musique baroque de Versailles, CESR, UMR 7323) - Les œuvres de Dancourt et Lalande pour la cour. Réflexions sur le système de production et ses implications esthétiques

11h40 Marie-Claude Canova-Green (Goldsmiths, University of London) - L’Impromptu de Livry et Le Divertissement de Sceaux : des fêtes galantes placées sous le signe du « petit » et du « bigarré »

12h00 Discussion et présentation d'un projet en histoire de la danse et réalité virtuelle par Ludivine Panzani (Université de Lille) - Expérimenter numériquement les danses du XVIIIe siècle à travers le projet Get-in-Past : le cas des Trois cousines de Dancourt

12h30 Pause déjeuner

Musique et danse dans les intermèdes et les divertissements (Modération Barbara Nestola)

14h00 Conférence dansée de Guillaume Jablonka (Cie Divertimenty) - Les intermèdes de danse des Trois cousines par Auguste Ferrère à Valenciennes en 1782. Avec la participation de Jehanne Baraston et Antonin Pinget (danse), Colin Heller (violon) et Matthieu Franchin (clavecin)

15h00 Pause et visite des salles du projet Get-in-Past

15h30 Herbert Schneider (Universität des Saarlandes) - La place, la variété et le développement des parties musicales dans les œuvres théâtrales de Dancourt

15h50 Bertrand Porot (Université de Reims Champagne-Ardennes) - Danse et musique dans les divertissements des comédies de Dancourt

16h10 Discussion, pause et visite des salles du projet Get-in-Past

16h45 Recherche-création : lectures actuelles de Dancourt. Table ronde animée par Céline Candiard (Université Lumière Lyon 2) et Sara Harvey (University of Victoria), avec Matthieu Franchin (Ensemble Le Grand Ballet & Sorbonne Université), Hubert Hazebroucq (Cie Les Corps Éloquents), Judith le Blanc (Université de Rouen Normandie), Tiphaine Karsenti (Université Paris Nanterre), Agnès Bourgeois (Cie Terrain de Jeu & Université Paris Nanterre)

Samedi 6 décembre – Sorbonne Nouvelle - Campus Nation (Amphithéâtre BR06 - 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris)

8h45 Accueil

Dancourt dans son actualité (Modération Éric Négrel)

9h10 Christelle Bahier-Porte (Université Jean-Monnet – Saint-Étienne) - Dancourt et Lesage

9h30 Jeffrey Ravel (Massachusetts Institute of Technology) - Dancourt et le fait divers : le cas du Mari retrouvé

9h50 Gabriele Vickermann-Ribémont (Université d’Orléans) - Les hommes de loi et la loi dans la comédie de Dancourt

10h10 Discussion et pause

Questions de société (Modération Martial Poirson)

10h50 Guy Spielmann (Georgetown University) - L'invention de la banlieue dans les petites comédies de Dancourt

11h10 Nicolas Réquédat (Université de Lorraine) - La provinciale et la Parisienne dans les dancourades : deux archétypes structurants

11h30 Laurence Sieuzac (CPGE Lycée Montaigne, Bordeaux) - Amazones, panthères, tigresses… Place aux femmes dans le théâtre de Dancourt !

11h50 Discussion et pause déjeuner

Réceptions, postérité (Modération Christelle Bahier-Porte)

13h50 Charlotte Simonin (CPGE Lycée Poincarré, Nancy) - Vendanges tardives ? Françoise de Graffigny (1695-1758), lectrice, spectatrice et critique du théâtre de Dancourt

14h10 Hanna Walsdorf (Universität Basel) - Dancourt en allemand : une réception tardive

14h30 Discussion

Dancourt et les humanités numériques (Modération Sara Harvey)

14h50 Ioanna Galleron (Université Sorbonne Nouvelle) - DancourIAdes : succès et limites d’un système génératif basé sur un grand modèle de langage (LLM) dans le pastiche des comédies de Dancourt

15h10 Éric Négrel (Université Lyon 2) - Des dancourades sur Wikipédia : une formation aux humanités numériques en master Arts de la scène

15h30 Discussion et Pause

16h00 « Venez dans l’île de Cythère ». Musiques et danses de Jean-Claude Gillier.

Spectacle de clôture du colloque (Rez-de-jardin : Théâtre pédagogique) : Ensemble Le Grand Ballet, avec Camille Fritsch (chant), Romain Bazola (chant et hautbois), Imanol Iraola (chant et percussions), Colin Heller (violon et vielle à roue), Armance Merle (flûte à bec et traverso), Thomas Guyot (violoncelle), Matthieu Franchin (clavecin et direction musicale), Marie-Astrid Adam (mise en scène)

17h30 Pot de clôture du colloque

Comité d’organisation

Céline CANDIARD (Université Lumière Lyon 2, IHRIM), Sylvain CORNIC (Université Jean-Moulin Lyon 3, IHRIM), Matthieu FRANCHIN (Sorbonne Université, IReMus), Sara HARVEY (University of Victoria, Canada), Jeanne-Marie HOSTIOU (Université Sorbonne Nouvelle, IRET), Éric NÉGREL (Université Lumière Lyon 2, IHRIM)

Comité scientifique

Christelle BAHIER-PORTE (Université Jean-Monnet – Saint-Étienne), Jan CLARKE (Durham University), Ioanna GALLERON (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3), Hubert HAZEBROUCQ (Cie Les Corps Éloquents, Schola Cantorum de Bâle), Tiphaine KARSENTI (Université Paris Nanterre), Judith LE BLANC (Université de Rouen-Normandie), Barbara NESTOLA (Centre de musique baroque de Versailles, CESR, UMR 7323), Louis-Gilles PAIRAULT (Comédie-Française), Martial POIRSON (Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis), Bertrand POROT (Université de Reims Champagne-Ardenne), Jeffrey RAVEL (Massachusetts Institute of Technology), Jacqueline RAZGONNIKOFF (Comédie-Française), Françoise RUBELLIN (Nantes Université), Herbert SCHNEIDER (Universität des Saarlandes), Guy SPIELMANN (Georgetown University)

Partenaires

Association pour un Centre de Recherche sur les Arts du spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles (ACRAS)

Association Lully

Centre de Musique Baroque de Versailles

Comédie-Française

Compagnie Divertimenty

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

Fédération de Recherche Sciences et Cultures du Visuel (CNRS FR 2025), Université de Lille

Fondation d’entreprise Société Générale

Formes et Idées de la Renaissance aux Lumières (FIRL, EA 174)

Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM, UMR 5317)

Institut de Recherche en Études Théâtrales (IRET, EA 3959)

IUT - Université Jean-Moulin Lyon 3

Société d'étude du XVIIe siècle

Société Française d’Étude du Dix‑huitième Siècle (SFEDS)

Université Lumière Lyon 2

University of Victoria, Canada

Université Sorbonne Nouvelle