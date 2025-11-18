Rencontre avec Louis-Philippe Dalembert (Université de Wuppertal, événement en format hybride)

Rencontre avec Louis-Philippe Dalembert : L'ailleurs et le refus de l'enfermement

Dans le cadre des Rencontres Littéraires de l’université de Wuppertal, nous accueillerons Louis-Philippe Dalembert le 10 décembre à 16h.

Né à Port-au-Prince et établi à Paris, Louis-Philippe Dalembert est romancier, nouvelliste, poète et essayiste. Ses œuvres, écrites en français et en créole haïtien, sont traduites en une dizaine de langues. Parmi ses livres, majoritairement parus chez Sabine Wespieser éditeur, comptent notamment : _Avant que les ombres s’effacent_ (2017, Prix Orange du livre, finaliste du Prix Médicis et du Grand Prix du roman de l’Académie française), _Mur Méditerranée_ (2019, Prix de la langue française et finaliste du Prix Goncourt des lycéens), _Cantique du balbutiement_ (2020, Prix François Coppée de l’Académie française) et _Milwaukee Blues_ (2021, finaliste du Prix Goncourt). Publié en 2023, son dernier texte s’intitule _Une histoire romaine_. Pour l’ensemble de son œuvre, il a reçu le prix Goncourt de la poésie 2024 pour l'ensemble de son œuvre ainsi que le prix littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco 2025.

La rencontre aura pour axe de discussion L'ailleurs et le refus de l'enferment dont voici la brève réflexion autopoétologique de l'auteur à l'occasion de sa venue à Wuppertal : « Aujourd’hui, la question « d’où parlez-vous ? » prend la forme – et surtout le ton – d’une injonction à se taire face à toute expérience humaine autre que la sienne propre. Tout se passe comme si l’on passait d’un mur physique entre les pays à des barrières de plus en plus étanches entre les êtres humains ; du repli des États-nations sur eux-mêmes à une multiplicité d’humanités, au-delà même de tout ce qui séparait déjà les identités. S’il convient certes de comprendre ces phénomènes, de questionner leur origine, notre rôle à nous autres, écrivaines et écrivains, il me semble, c’est de s’interroger sur les réponses à leur apporter d’un point de vue, sinon politique – au sens large du terme –, du moins esthétique. Comment continuer à dire le monde, l’humanité avec empathie et en toute liberté ? Comment faire résonner sa sensibilité propre en accord à celle des autres pour dire l’humanité commune ? C’est le choix que j’ai fait dès mes premières publications, il y a une trentaine d’années déjà. C’est ce refus d’assignation identitaire, et donc d’enfermement, qui m’a amené à écrire des romans comme Mur Méditerranée, Ballade d’un amour inachevé ou Une histoire romaine ; ou encore un recueil de poèmes comme En marche sur la terre. J’y ai toujours cru, et continue d’y croire, même à rebours des puissants vents contraires de la mode et des convenances. Autrement, l’art ou la littérature serait, à mes yeux, dénué de sens. » LPD, octobre 2025.

Louis-Philippe s’entretiendra avec le public dans une ambiance chaleureuse et conviviale ; et lira également des extraits de textes choisis. La rencontre se déroulera en français. L’entrée est gratuite.

Programme

Mot de bienvenue

Présentation de l’invité(e) : vie et œuvre

Courte conférence de l’autrice/-eur

Échos de lecture des étudiant(e)s de Romanistik

Table ronde : discussion avec le public

Vente de livres et dédicaces

Apéritif

Informations pratiques

Vous pouvez participer à la rencontre soit à l'université de Wuppertal soit en ligne :

* Kirche an der Uni, Gaußstr. 4 - 42119 Wuppertal

* Via Zoom, inscription ici : https://urls.fr/pIOtJm

Contact : Marie Cravageot (cravageot@uni-wuppertal.de)

Plus d’informations : https://www.romanistik.uni-wuppertal.de/de/transfer/rencontres-litteraires-ueberarbeitung/prochaine-rencontre-litteraire/