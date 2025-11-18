Jean d'Ormesson sur les pas de Chateaubriand (ENS Paris)

Journée d’études internationale de la Société Chateaubriand

“Jean d’Ormesson sur les pas de Chateaubriand”

Vendredi 5 décembre 2025, ENS Ulm, salle Dussane 9h00-18h30

Programme

Sous le haut patronage de l’Académie Française,

avec le concours de l’ENS Ulm, de la Bibliothèque nationale de France

& de la Maison de Chateaubriand (domaine départemental de la Vallée-aux-Loups)

9h00 : Mots de bienvenue et ouverture de la journée d’études :

Henry Zipper de Fabiani, ancien ambassadeur, président de la Société Chateaubriand

Frédéric Worms, directeur de l’ENS

Gilles Pécout, président de la BnF

9h30 : Séance spéciale consacrée à la parution de la biographie inédite de Chateaubriand par Jean d’Ormesson :

Présidence : Pascal Ory, de l’Académie française, président du Conseil scientifique de la BnF, membre du comité d’honneur de la Société Chateaubriand

9h45 : Projection de l’interview de Jean d’Ormesson par Léa Salamé (La Vallée-aux-Loups, décembre 2016)

10h00 : Héloïse d’Ormesson : Quand l’Enchanteur vint au monde, éditions Héloïse d’Ormesson, 2025 : un inédit si bienvenu.

Discussion puis poursuite des travaux (présidence H. Zipper de Fabiani) :

11h00 : Ushio Ono (Professeur à l’Université Chuo de Tokyo), visioconférence depuis le Japon : « Traduire Jean d’Ormesson en Japonais : autour de Mon Dernier rêve sera pour vous. »

11h30 : Sébastien Baudoin (Professeur de khâgne au lycée Jules Ferry) : « Jean d’Ormesson biographe de Chateaubriand : la traversée du miroir ».

12h00 : Conclusions des travaux de la matinée : Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France, ancien ministre, président du jury du Prix Chateaubriand, président du comité d’honneur de la Société Chateaubriand

12h15-14h15 : pause déjeuner

Séance de l’après-midi, président : Adrien Goetz, de l’Institut.

14h30 : Béatrice Didier (Professeur émérite à l’ENS, vice-présidente de la Société Chateaubriand) : « L’évocation des ancêtres chez Chateaubriand et Jean d’O ».

15h00 : Philippe Berthier (Professeur émérite à l’Université Paris III Sorbonne) : « Jean d’Ormesson et Chateaubriand, ou soi-même comme un autre ».

15h30 : discussion & pause

16h : Charles-Eloi Vial (Conservateur à la Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, service des manuscrits modernes et contemporains) : « Chateaubriand, Napoléon et Jean d’Ormesson : livres, lectures et manuscrits ».

16h30 : discussion

16h45 : Anne Sudre, directrice de la Maison de Chateaubriand : Delphine de Custine et Juliette Récamier, célébrées en 2026 à la Vallée-aux-Loups autour de l’exposition « Mon dernier rêve étant pour vous ».

17h30 : Clôture des travaux : Henry Zipper de Fabiani, président de la Société Chateaubriand

Samedi 6 décembre, 10h : Déplacement avec des membres du comité d’honneur, du comité scientifique, du comité de

rédaction et du comité de direction de la Société Chateaubriand au domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, Maison

de Chateaubriand (accueil par Mme Anne Sudre, directrice ; visite guidée de l’exposition Atala).

Organisateurs : Sébastien Baudoin, Henry Zipper de Fabiani

Inscription : societechateaubriand@gmail.com

[merci de bien penser à vous inscrire afin de faciliter le contrôle de l’accès à l’ENS]