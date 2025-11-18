Séminaire des Doctorants 2025-2026 (CIRLEP - URCA, en ligne)

Le format est une présentation de 40 minutes avec 20 minutes de discussion. Les séminaires ont lieu uniquement en ligne via Zoom. Les 5 séminaires ont toujours lieu le dernier lundi du mois à 18h30 et le lien est toujours identique : https://univ-reims-fr.zoom.us/j/99685971722 .

Les résumés de chaque interventions seront disponibles environ une semaine avec celle-ci à cette adresse : https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/0rsEKXX7NFVX3a2MCkcfO0wvzQTs4yRS9B0YKHtiEJo/embed/

Voici le programme des prochains séminaires:

Lundi 24 Novembre 2025 – 18h30 : Jean- Baptiste Ghins (UCLouvain) - Que peut-on attendre d'une théorie critique de la culture ?

Lundi 26 Janvier 2026 – 18h30 : Alexandra Adam - Les spatialités de l’exil chez Pizarnik

Lundi 23 Février 2026 – 18h30 : Paul Dablemont - Faire l'expérience du monde

Lundi 30 mars 2026 – 18h30 : Vincent Morin - L'apport de Carnap à la question du déterminisme

Lundi 27 avril 2026 – 18h30 : Alessandra Randazzo (Université Côte d'Azur) - Penser une éthique incarnée à partir des pratiques corporelles. Le cas du handicap dans l'improvisation en danse

Lundi 25 mai 2026 – 18h30​​​​​​​ : Véronique Darees - Performativité des diagnostics