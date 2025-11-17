La gloire dans l'Europe du XVIIe siècle (Sorbonne)

Mercredi 26 novembre 2025

Salle des Actes, Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Programme

8h30 Accueil des participants

9h00 Discours d’ouverture

Béatrice Perez, Doyenne de la Faculté des Lettres

Delphine Denis, Xavier Le Person et Dan Arbib, porteurs du projet pôle « Europe du XVIIe siècle »

Introduction par Olivier Chaline

SESSION I. LES MONUMENTS DE LA GLOIRE :

ILLUSTRER LA GLOIRE DANS L’EUROPE DU XVIIe SIECLE

Présidence de séance : Mathieu Da Vinha (Centre de Recherche du Château de Versailles)

9h30 Line Cottegnies (Sorbonne Université, VALE)

La réception de La Gallerie des femmes fortes de Pierre Le Moyne en Angleterre au XVIIe siècle : la gloire au féminin

9h55 Philippe Simon (Sorbonne Université, ELCI EA 1496)

La gloire dans le Teatro d’huomini letterati de Girolamo Ghilini (1647)

10h20 Discussion et pause

Présidence de séance : Xavier Le Person (Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier)

10h45 Luc Bergmans (Sorbonne Université, REIGENN)

La tristesse de Vondel ou la gloire d’un pays désobéissant

11h10 Tomáš Knoz (Université Masaryk, Brno)

La richesse et la gloire de la Moravie – Une célébration d’un pays historique d’Europe centrale au long XVIIe siècle

11h35 Paweł Migasiewicz (Institut d’Art, Académie polonaise des Sciences, Varsovie)

Les arts au service de la gloire royale dans la République des Deux Nations du XVIIe siècle

12h00 Discussion

SESSION II. LES SENTIERS DE LA GLOIRE : CONQUERIR LA GLOIRE AU XVIIe SIECLE

Présidence de séance : Delphine Denis (Sorbonne Université, STIH)

14h00 José Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla, Departamento de Historia Moderna)

Essaimer la gloire : du service à la Couronne à l’épopée personnelle. Probanzas de méritos et discours en Espagne et les royaumes des Indes

14h25 Marie-Catherine Vignal-Souleyreau (Sorbonne Université, IRCOM) Gloire, honneur et déshonneur d’un soldat de Louis XIII : les Mémoires de Pierre de Bordeaux, seigneur de La Sablonnnière

14h50 Béatrice Chaix-Rouchon (Sorbonne Université, VALE)

Laurels and fame : la gloire de l’écrivain en Angleterre à l’époque moderne

15h15 Discussion et pause

Présidence de séance : Cécile Leduc (Sorbonne Université, STIH)

15h45 Lourdes Amigo (Université Complutense de Madrid, Département d’Histoire Moderne et Contemporaine)

Le Grand Condé au service de la Monarchie hispanique : trois faits d’armes pour une gloire en exil (Arras, 1654 ; Valenciennes, 1656 ; Cambrai, 1657)

16h10 Sandrine Aragon (Sorbonne Université, CELLF)

Femmes en quête de gloire littéraire : le défi d’accéder à la gloire sans faire la glorieuse

16h35 Discussion

17h00 Fin de la première journée

—

Jeudi 27 novembre 2025

Salle des Actes, Faculté des Lettres de Sorbonne Université

9h00 Accueil des participants

SESSION III. CRITIQUER LES GLOIRES :

VRAIES ET VAINES GLOIRES AU XVIIe SIECLE

9h30 Présidence de séance : Dan Arbib (Sorbonne Université, MHTA)

9h30 Hall Bjørnstad (Indiana University, Bloomington)

La gloire du roi dépossédé

9h55 Maria Zerari (Sorbonne Université, CLEA)

« “[S]u gloria como el viento leve”. Gloire et vaine gloire dans Le Voyage au Parnasse de Cervantès »

10h20 Vincent Carraud (Sorbonne Université, MHTA)

« Ils blasphèment les gloires »

10h45 Discussion et pause

Présidence de séance : Delphine Amstutz (Sorbonne Université, CELLF)

11h15 Claudio Buccolini (CNR-ILIESI ; Università di Roma Tor Vergata)

La gloire et son corps : corps glorieux et mécanisation chez Mersenne

11h40 Delphine Reguig (Université Jean Monnet Saint-Étienne, IRHIM)

“L’insecte du combat se retire avec gloire” (La Fontaine, "Le lion et le moucheron") : grandeurs glorieuses et gloires minuscules sous Louis XIV

12h05 Juliette Vallejo (Sorbonne Université, MHTA)

Port-Royal et le refus de la gloire

12h30 Discussion

SESSION IV. LES TROMPETTES DE LA GLOIRE : PUBLIER LA GLOIRE AU XVIIe SIECLE

Présidence de séance : Guy Rowlands (Université de St Andrews)

14h30 Maxim Boyko (Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier)

Entre gloire royale et gloire ministérielle : la construction d’un discours politique de la gloire dans les écrits personnels du cardinal de Richelieu (Testament politique, Mémoires, Correspondance)

14h55 Gabriel Meyer-Bisch (ULB-Bruxelles)

La gloire de Dieu et le service du bien public chez G.W. Leibniz : entre métaphysique et théologie

15h20 Yannick Barne (Sorbonne Université, CLEA)

La gloire du prince dans l’œuvre de Pedro Calderón de la Barca

15h45 Discussion et pause

Présidence de séance : Nicolas Richard (Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier)

16h15 Lorène Bellanger (Université de Caen Normandie, CRAHAM)

Louis XIV et le monopole de la gloire : approfondissements néo- latins sur la symbolique solaire en Europe au XVIIe siècle

16h40 Alice Hennetier (Sorbonne Université, CELLF)

“Qu’il est doux d’accorder ensemble / la Gloire et les Plaisirs” (Quinault, Alceste) : Les Divertissemens de Versailles, témoin rayonnant de fêtes éclatantes

17h05 Étienne Faisant (Centre de Recherche du Musée Grand Siècle, Centre André Chastel) et Alexandre Gady (Sorbonne Université, Centre André Chastel)

Bâtir la gloire. De l’usage de l’architecture, d’Henri IV à Louis XIV

17h30 Conclusions

Lucien Bély, de l’Institut.