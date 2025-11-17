Assemblée générale 2025 du programme "Bibliothèques Virtuelles Humanistes" & Atelier “Bibliothèques françoises” (Tours)

Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale 2025 du programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » (CESR, Tours) qui se tiendra le vendredi 21 novembre, de 10h à 12h30 au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, en salle Rapin. Cette assemblée générale sera prolongée par un atelier de 14h30 à 17h, dédié aux “Bibliotheques françoises”. À mi-chemin : De La Croix du Maine à Du Verdier. Ces rencontres sont ouvertes au public.

L’assemblée générale des BVH est un moment annuel privilégié au cours duquel l’équipe du programme rencontre les partenaires, les représentants des tutelles et les collaborateurs extérieurs actuels et futurs, afin de présenter le bilan annuel, les perspectives pour les années à venir tout en discutant des projets en cours et à venir. Nous comptons sur votre présence afin d’échanger autour des enjeux, des méthodologies, des résultats ainsi que des perspectives de nos activités communes.

Le rapport des activités de l’année écoulée débutera à 10h avec l’assemblée générale, poursuivi par la présentation des avancées marquantes des projets scientifiques et documentaires menés.

L’année 2025 a été particulièrement marquée par la publication de la nouvelle version de la Base de Typographie de la Renaissance (BaTyR), qui recueille déjà plus de 22 800 occurrences de 14 000 planches gravés, et plus d’un demi-millier de polices de caractères. Ce projet, financé par l’Agence nationale de la Recherche dans le cadre du projet TypoReF (“Typographie de la Renaissance française, 1470-1640”), a fait l’objet de nombreuses interventions scientifiques et actions de valorisation, parmi lesquelles on signalera notamment une belle école d’été consacrée à l’étude et à la pratique de la typographie : La Fac-Tory, fabriquer un livre au XVIe siècle, organisée en partenariat avec l’atelier des Mille Univers (Bourges, 22-28 juin 2025).

Aussi, seront notamment présentés : les déploiements concomitants à la reprise de fonds intégrale des données selon le nouveau modèle BVH, du référentiel de données et de la première version de la base de données Catafonds – pivots de la nouvelle infrastructure documentaire – ; les projets relatifs aux archives du XVIe au travers de Tours Municipal data et « Gens du livre en Touraine à travers les actes d’archives » portés par ReNumAr et adossés aux BVH ; la poursuite des Catalogues régionaux des Incunables des bibliothèques publiques de France avec la présentation du CRI Bourgogne – Vol. XXII ; ou encore les premiers résultats du projet sur Les Colles sur l’Exemplaire de Bordeaux des Essais de Montaigne (CollEB).

L’après-midi quant à elle sera consacrée à l’atelier Bibliotheques françoises. Depuis dix ans, le projet « Bibliotheques françoises de La Croix du Maine et de Du Verdier » entend élaborer une base de données fondée sur les deux premiers dictionnaires bio-bibliographiques, « Bibliotheques françoises ». L’objectif est, à partir des données textuelles de ces sources, d’établir les unités des objets décrits (livres, textes ou objets divers) et de les aligner avec les référentiels d’autorité, voire avec leurs reproductions numériques désormais disponibles dans les nombreuses bibliothèques numériques. Cette première phase engagée dès 2016 est partiellement réalisée et se poursuivra en 2026 : l’alignement des références bibliographiques atteint actuellement 92 % des références bibliographiques de La Croix du Maine.

Ce travail d’indexation donne l’opportunité d’une lecture approfondie des Bibliotheques. Ces dix dernières années, chaque étudiant consécutif – encadré en stage spécifiquement sur ce projet -, a attentivement lu le texte de La Croix du Maine, s’est posé des questions pour en améliorer la compréhension et a ainsi découvert divers aspects qui n’avaient pas attiré l’attention lors de nos premières lectures. Cette richesse insoupçonnée nous a obligé à modifier de nombreuses fois les grilles d’indexation pour une meilleure exploitation des informations. Cette mise en question de la première hypothèse de travail correspond par ailleurs à plusieurs exigences techniques qui motivent la refonte de l’architecture de l’ensemble des Bibliothèques virtuelles humanistes.

Programme

9h30 | Accueil – Salle Polyvalente

10h | Mots de bienvenue

Chiara Lastraioli (resp. scientifique BVH)

10 h 10 | Assemblée générale 2025

> Bilan 2025 du programme de recherche BVH

Chiara Lastraioli (CESR, Univ. Tours)

> Infrastructure numérique & documentaire BVH : avancées 2025

Anne-Laure Allain (CESR, Univ. Tours – Biblissima+), Sandrine Breuil (CESR, Univ. Tours), Sarra Ferjani (CESR, CNRS – Pôle ingénierie numérique)

11h | Projets de recherche en cours & à venir

> Tours Municipal data (état d’avancement du travail) et projet « Gens du livre en Touraine à travers les actes d’archives » (bilan)

David Rivaud (CESR, ReNumAr)

renumar.univ-tours.fr

> TypoReF (ANR JCJC / Biblissima+). Étudier les matériels d’imprimerie de la Renaissance française : avancées et perspectives.

Rémi Jimenes (CESR, Univ. Tours), Anna Baydova (CESR, Univ. Tours – ANR TypoReF)

batyr.univ-tours.fr

> Catalogues régionaux des Incunables des bibliothèques publiques de France. Présentation du CRI Bourgogne – Vol. XXII

Pierre Aquilon (CESR, Univ. Tours)

> Éditer Montaigne en ligne, la suite : Le projet CollEB, premiers résultats.

Marie-Luce Demonet (CESR, Univ. Tours)

montaigne.univ-tours.fr

> « Bibliotheques françoises ». À mi-chemin : Indexation fine, de La Croix du Maine à Du Verdier & perspectives des collaborations à venir.

Toshinori Uetani (CESR, CNRS)

bibfr.bvh.univ-tours.fr

12h | Discussions

12h30 | Déjeuner

14h30 | Atelier Bibliotheques françoises. « À mi-chemin : De La Croix du Maine à Du Verdier »

Ouverture – Toshinori Uetani (resp. scientifique des Bibliotheques françoises)

État des lieux du projet Bibliotheques françoises et de sa base de données

> Présentation scientifique – Toshinori Uetani

> Présentation technique – Guillaume Porte (ARCHE, Unistra, Strasbourg)

> Bilan & perspectives – Toshinori Uetani

Discussion sur les évolutions & perspectives du projet

Avec les participations de : Christine Bénévent (École nationale des chartes), Mark Greengrass (Centre Roland Mousnier), Rémi Jimenes (CESR-BVH), Aurélien Ruellet (Le Mans Université)

Synthèse & conclusion sur les échanges

17h | Clôture de la journée

Inscriptions

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation en présentiel ou en distanciel, avant le 21 novembre 2025, par le biais du formulaire d’inscription suivant (le lien d’accès en visio-conférence sera envoyé aux inscrit·e·s).

Informations & contact : sandrine.breuil@univ-tours.fr | 02 47 36 77 80

Lien de connexion Zoom

Heure : 21 nov. 2025 10:00 AM Paris

ID de réunion : 918 1622 8409

Code secret : 2sfw0h

https://cnrs.zoom.us/j/91816228409?pwd=2Tcc6thUjvZvmhe9WuhCl2XUiMSogy.1