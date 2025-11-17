AteM. Archives Texte et Musique n° 9-2 "Entre mise en musique du texte et mise en texte de la musique". In memoriam Louis-Jean Calvet (dir. Marco Agnetta, Gerhild Fuchs, Ursula Mathis-Moser, Birgit Mertz-Baumgartner & Monika Messner)

ATeM 9,2 (octobre 2025)

In memoriam Louis-Jean Calvet (5 juin 1942 - 29 octobre 2025)

« Entre mise en musique du texte et mise en texte de la musique »

sous la direction de Marco Agnetta, Gerhild Fuchs, Ursula Mathis-Moser, Birgit Mertz-Baumgartner et Monika Messner (Universités d'Innsbruck et de Graz, Autriche)

Introduction

Marco Agnetta – Monika Messner: Zwischen ‚Musikalisierung von Sprache‘ und ‚Versprachlichung von Musik‘: eine Einführung

Pour ouvrir le débat

Louis-Jean Calvet: Autour du Boléro de Ravel. Paroles politiques, mort du sens, débat sur l’âge de la retraite et casserolades

La musicalisation du langage

Julien Gominet-Brun: La peinture des sons dans la Solitude de Charles Sorel

Lichtenthal Julia: „Soleils couchants“ – Verlaines Neuentwurf des Melancholie¬gedichts als musikalische Miniatur

Lucia Pasini: Le cycle de mélodies comme structure signifiante : les Paysages tristes de Paul Verlaine mis en musique par Charles Bordes

Benoit Loiret: Gustav Mahler par Yves Bonnefoy : mise en poèmes du silence

Amine Baouche: « Le sens du mot flow » : analyse de la signifiance du rap par le texte et l’interprétation vocale

Simon Marsan: Rendre un texte musical et une musique textuelle

De la langue à la musique et retour à la langue

Livio Marcaletti: L’opera italiana tradotta in tedesco: l’esempio pionieristico de La libertà contenta ovvero Der in seiner Freiheit vergnügte Alcibiades di Agostino Steffani (1693/1697)

Giulia D’Andrea: Enjeux et stratégies de la traduction chantée : Notre-Dame de Paris

Donatienne Borel: L’œuf et le cancan. Effets conjugués du texte et de la musique dans « La Cane de Jeanne » et dans ses traductions en espagnol et en italien

De la musique vers le langage

Gisela Febel: Victor Hugos Auffassung von Musik in seinen Gedichten

Martine Groccia / Éric Bruno-Mattiet: Hard Rock/Heavy Metal dans les fanzines des années 80. Rendre compte d’une expérience sensible et donner sens à l’objet musical

Monika Messner: Entre sons et signes : pratiques instructives et multimodales dans la répétition d’orchestre

Rita Rieger: « La Musique est à la Danse ce que les paroles sont à la Musique » : musicalisation et ‹ dansification › à travers les analogies dans le discours esthétique sur la danse du XVIIIe siècle

Marco Agnetta / Céline Gauthier / Eva Rothenberger / Bianca Prandi: Tanz hören (?!) Zur Versprachlichung von Tanz und Musik im Modus der vorproduzierten Audiodeskription