Agôn, n° 10 : "Dehors !" (dir. Mathilde Delahaye, Quentin Rioual, Julie Sermon)

Sommaire

Mathilde Delahaye, Quentin Rioual et Julie Sermon Appels d’air [Texte intégral]

Nathalie Coutelet Dehors les autrices ! L’accessibilité des théâtres de plein air dans la carrière des femmes dans les premières décennies du XXe siècle [Texte intégral]

Daniel Urrutiaguer Les spectacles situés en extérieur : quelles sources de valorisation ? [Texte intégral]

Loïc Magnant, Alexis Nys et Camille Tolila Mercier Le théâtre hors des lieux dédiés : la perspective de deux institutions des arts de la rue et de l’espace public [Texte intégral] Entretien croisé avec Alexis Nys (Lieux Publics) et Loïc Magnant (FAI-AR), réalisé par Camille Tolila Mercier

Clémentine Cluzeaud Aéroport, parking, voitures : des « non-lieux » pour les spectacles [Texte intégral] Sur Radio Vinci Park de François Chaignaud et Théo Mercier, Rivages de la Folie Kilomètre, International Airport de Massimo Furlan

Isabelle Moindrot Singing in the pool, un opéra aquatique sur les dérèglements de la Terre [Texte intégral]

Nanouk Marty et Véronique Perruchon Dehors, au seuil du jour et de la nuit [Texte intégral]

Mathias Brossard, Romain Daroles, Lara Khattabi et Loïc Le Manac’h Jeu grandeur nature [Texte intégral] Ce que l’in-situ fait au jeu

Mathilde Delahaye et al. Manifeste du théâtre-paysage [Texte intégral]

Éliane Beaufils Méditer (le) dehors. Habiter le monde théâtralement [Texte intégral]