Cahiers staëliens, 2025, n° 75 : "Relire De la littérature" (dir. Blandine Poirier)

Cahiers staëliens. Germaine de Staël et le Groupe de Coppet 2025, n° 75 :

"Relire De la littérature"

Sous la direction de Blandine Poirier

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers staëliens », n° 75, 2025.

Revue internationale transdisciplinaire à comité de lecture, les Cahiers staëliens sont consacrés à l'étude de l’œuvre de Germaine de Staël et au groupe de Coppet (Constant, Schlegel, Sismondi, Bonstetten).

—

2000-2025 : vingt-cinq ans après Corinne ou l’Italie, ce fut au tour de De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales de connaître les honneurs du concours de l’agrégation. Si le roman de 1807 avait été le représentant du xixe siècle, De la littérature fut, pour la session 2025, l’ouvrage proposé aux candidats et candidates pour le xviiie siècle. Moyen d’intégrer le « tournant des Lumières » au siècle qu’il vient clore, et de l’inscrire dans une forme de canon littéraire, cette mise au programme permit aussi de varier l’appartenance générique des œuvres, en mettant en lumière l’essai staëlien. […]

Sommaire…

Lire les résumés…

Bibliographie…