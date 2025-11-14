Bergsoniana, n° 6 | 2025 : "Le clos et l’ouvert. Bergson, l’Afrique et le monde contemporain"

Caterina Zanfi et Frédéric Worms Éditorial [Texte intégral]

Recherches

Emile Kenmogne Introduction. Le clos et l’ouvert. Bergson, l’Afrique et le monde contemporain [Texte intégral]

Souleymane Bachir Diagne Retour sur « Bergson postcolonial » [Texte intégral]

Ebénézer Njoh Mouelle Voie mystique du dépassement de la condition humaine selon Henri Bergson et voie technoscientifique du Transhumanisme [Texte intégral]

Emile Kenmogne L’ouverture du pouvoir humain de connaître et d’agir à partir du bergsonisme [Texte intégral]

Dieudonné Tougouma Le mystique bergsonien versus le cyborg transhumaniste [Texte intégral]

Frédéric Atou Beyene Transcendance et signification du progrès chez Bergson et Towa [Texte intégral]

Henri Bah Les droits de l’homme dans l’étau du clos et de l’ouvert : Penser l’entr’ouverture d’un paradigme politique à partir de Bergson [Texte intégral]

Emile Sellier Identité et création sociales aux yeux d’une fourmi bergsonienne [Texte intégral]

Yaya Koudregma Tientega Sur les traces de Bergson : Njoh Mouelle et l’exigence d’une ouverture culturelle africaine [Texte intégral]

Tarcísio Jorge Santos Pinto et Pedro Gabriel Perissinotto Henri Bergson et Paulo Freire en dialogue - philosophie et éducation [Texte intégral]

Jeanne Diouma Diouf L’Amour comme principe d’ouverture universelle dans Les Deux sources [Texte intégral]

Samba Doucoure La perception de la nature chez Henri Bergson : entre science, esthétique et mystique[Texte intégral]

Philippe Nguemeta Le projet fondateur de l’agriculture chez Bergson : un effort pour repenser le but de la science [Texte intégral]

Frédéric Worms L’émotion envers l’humanité selon Bergson, et au-delà [Texte intégral]

Textes

Gang Deng Autour des “Notes sur l’entretien avec le philosophe français Bergson” [Texte intégral]

Junmai Zhang Notes sur l’entretien avec le philosophe français Bergson [Texte intégral]

Varia

Yasushi Hirai Is Bergson’s Theory of Memory Simulationist? [Texte intégral]

Kourken Michaelian Construction, causation, continuity: A simulationist response to Hirai’s simulationist interpretation of Bergson’s theory of memory [Texte intégral]