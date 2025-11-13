Cahiers Tristan L'Hermite, 2025, XLVII : "Regards croisés sur Tristan et Corneille"

Revue
Cahiers Tristan L'Hermite, 2025, XLVII :

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Cahiers Tristan L’Hermite", 2025
  • EAN : 9782406190455
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19044-8
  • ISSN : 0241-9890
  • Numéro : 47
  • 236 pages
  • Prix : 30
  • Date de publication :
Cahiers Tristan L'Hermite 2025, n° XLVII. Regards croisés sur Tristan et Corneille

Sous la direction Sandrine Berrégard

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers Tristan L'Hermite », n° 47, 2025.

Revue des Amis de Tristan L’Hermite fondée en 1979, les Cahiers Tristan L’Hermite ont pour vocation d'éclairer l'œuvre du célèbre poète, dramaturge, romancier et prosateur en son temps (1601-1655) et plus largement la culture du premier XVIIe siècle.

Sommaire