Revue
Nouvelle parution
Revue d’études médiévales et de philologie romane, 2025-2, n° 4 :

Revue d’études médiévales et de philologie romane, 2025-2, n° 4 : "Hommages à Gérard Gouiran, 1945-2025" (dir. Fabio Barberini, Marjolaine Raguin)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Revue d’études médiévales et de philologie romane", 2025
  • EAN : 9782406197775
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19778-2
  • ISSN : 3037-0000
  • Numéro : 4
  • 374 pages
  • Prix : 32 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)

Revue d’études médiévales et de philologie romane 2025 – 2, n° 4 :

Hommages à Gérard Gouiran (1945-2025)

Sous la direction de Fabio Barberini et Marjolaine Raguin

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d’études médiévales et de philologie romane », n° 4, 2025.

La revue, semestrielle, accueille des travaux de philologie, de linguistique, de critique, et d’histoire fondés sur une attention stricte aux écrits, littéraires ou documentaires, considérés d’un triple point de vue matériel, éditorial et exégétique. Elle publie des articles, notes et recensions.

Sommaire…

Lire les résumés…